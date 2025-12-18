Блогера из Екатеринбурга арестовали на два месяца по делу о госизмене

Алексей Соколов (Фото: суды Свердловской области)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу до 15 февраля 2026 года блогера и правозащитника Алексея Соколова, обвиненного в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса), сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Об аресте фигуранта ходатайствовало следствие.

«Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — отметили в суде.

16 декабря дома у Соколова прошли обыски. Также силовики пришли к адвокату Роману Качанову и правозащитнице Ларисе Захаровой. Тогда же всех троих задержали, сообщает «РБК Екатеринбург».

Качанову и Захаровой предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса). Как и Соколова, их поместили под стражу до 15 февраля.

Трое фигурантов подозреваются в том, что под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от организаций, признанных нежелательными в России. Речь идет о Норвежском Хельсинкском комитете (Norwegian Helsinki Committee) и Национальном фонде в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), уточняет «Екатеринбург онлайн».

Алексей Соколов специализируется на защите прав заключенных и прежде возглавлял организацию «Правозащитники Урала», выступавшую против пыток и злоупотреблений в колониях региона. Летом 2024 года его обвинили в публикации гиперссылок на соцсеть Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в телеграм-канале «Правозащитников Урала». За неоднократную демонстрации экстремистской символики ему грозит до четырех лет лишения свободы.