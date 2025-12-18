Бизнес попросил изменить эксперимент по маркировке детского питания

Производители просят ограничить эксперимент по маркировке детского питания только сухими смесями. Маркировка всей продукции может увеличить расходы семей. В Минпромторге ожидают, что она улучшит качество детских продуктов

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») попросил правительство внести изменения в эксперимент по маркировке детского питания. Ассоциация предлагает исключить из пилотного проекта товары, которые не относятся к сухим детским молочным смесям. Такая мера позволит избежать существенного роста расходов на питание детей в семьях с низким доходом, считают в «Союзмолоко».

Соответствующее письмо от имени гендиректора ассоциации Артема Белова было направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко. Копия документа есть у РБК. В «Союзмолоко» подтвердили его отправку, а в пресс-службе вице-премьера — получение.

Чего опасается ассоциация

В письме «Союзмолоко» речь идет о проекте правительственного постановления, опубликованного Минпромторгом в октябре этого года. Проект был разработан ведомством по поручению премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с членами Совета Федерации.

В документе предлагается запустить эксперимент по маркировке молочных продуктов для детей до трех лет и консервации для детей до одного года. Из него следует, что маркировка затронет ключевые продукты детского питания. Участвовать в «пилоте» производители будут добровольно, сказано в тексте документа. По итогам эксперимента власти примут решение о целесообразности введения в этой категории товаров обязательной маркировки.

Введение маркировки для всех групп детского питания приведет к негативным последствиям для «экономически уязвимых» семей с детьми, пишет Белов. По расчетам компаний-членов «Союзмолоко», себестоимость детского питания из-за маркировки вырастет на 3-8% в зависимости от категории товара. Например, для творожков себестоимость увеличится на 8%, а для детского питьевого молока — на 7%, сказано там. А расходы семьи на питание одного ребенка, по оценке на основе рационов питания детей раннего возраста возрастут на 2,5-4,5 тысячи рублей в год, сказано в письме.

В своем письме глава «Союзмолока» также указывает, что производство детского питания превосходит по показателям безопасности другие виды пищевой продукции, в том числе те, которые уже маркируется. «Продукция для питания детей производится узким перечнем известных предприятий, ее выпуск на рынок требует прохождения сложной процедуры государственной регистрации, сопоставимой с лицензированием», — пишет он.

«Союзмолоко» просит распространить эксперимент по маркировке только на сухие молочные смеси для детей. Именно такую рекомендацию Минпромторгу давал Совет Федерации, напоминает ассоциация со ссылкой на постановление верхней палаты от 10 декабря 2025 года. «Несмотря на изложенное, проект постановления о проведении эксперимента не был скорректирован, и включает в себя, помимо сухих продуктов для питания детей раннего возраста, широкий перечень продуктов прикорма», — сказано в письме.

Зачем власти запускают маркировку

Эксперимент по маркировке детского питания в упаковке будет запущен 12 января 2026 года и продлится до 31 октября 2026 года, рассказал РБК представитель пресс-службы аппарата Григоренко. «Детское питание — это наиболее чувствительная часть пищевой промышленности и требует особого контроля», — объяснил он причины запуска «пилота». Минпромторг после окончания эксперимента представит его итоги правительству, уточнили там.

Представитель Минпромторга рассказал РБК, что охватываемые пилотом категории товаров составляют основу рациона детей раннего возраста и требуют «особого контроля». По его словам, после введения маркировки на молочную продукцию доля фальсификата и товара с неподтвержденным происхождением в части сырья снизилась с 30% до 0,01%. Количество продаж просроченной молочной продукции снизилось в 122 раза, добавили там. Для части детской продукции маркировка фактически уже является обязательной. В их числе: безалкогольные напитки и соки, консервированная продукция для питания детей от 1 года, сладости, кондитерские изделия и др.

Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий — будет выполнять то решение, которое примет правительство, заявил РБК замгендиректора компании Реваз Юсупов. «Маркировка помогает повышать прозрачность рынка, снижать долю нарушений и защищать потребителей от некачественной и небезопасной продукции, что особенно важно, если речь идет о детском питании», — сказал он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призывала запустить маркировку для товаров детского питания еще в октябре 2024 года. Тогда она говорила, что маркировка позволила бы отслеживать качество продукции для детей и бороться с ее контрафактом. Матвиенко также говорила о необходимости внедрить системы контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока. «Почему цены такие? Это же не цена себестоимости. Нет конкуренции, есть монополия практически отдельных компаний, которые, не исключено, и в сговор вступают», — говорила она.

Что говорят другие участники рынка

Генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева рассказала РБК, что сокращение перечня продуктов детского питания для маркировки является общей позицией индустрии, выпускающей фруктовые и овощные пюре для детей. По словам Андреевой, в эксперимент стоит включить только сухую продукцию — заменители грудного молока и товары лечебного и профилактического питания. Глава «Союзнапитков» дополнила, что на рынке детских фруктовых и овощных пюре отсутствует контрафактная продукция, так как эти товары сложны в производстве, а за их качеством ведется усиленный контроль. В случае введения маркировки удорожание продукции может составить не менее 5%, что может негативно отразиться на покупательской способности и объемах продаж производителей, указывает Андреева.

«Мы видим на примере других пищевых категорий, где маркировка уже введена, что то, что попадает в эксперимент, потом оказывается охваченным и обязательной маркировкой, а все исключения являются техническими и вводятся для продуктов, на которых физически нельзя разместить код», — рассказал РБК представитель производителя молочных продуктов и детского питания «Вимм-Билль-Данн» (выпускает марку «Агуша» и является единственным поставщиком Молочных кухонь Москвы).

Для сухих смесей влияние маркировки на цену продукта, с учетом стоимости за единицу, будет незначительным, тогда как увеличение себестоимости производства «прямо отразится на доступности продуктов для конечного потребителя», продолжают в компании.

Рост цен на продукты детского прикорма (каши, овощи, мясо, фрукты, творог) окажет давление не только на семейные кошельки, но и на бюджеты учреждений социальной сферы, которые закупают детское питание, предупреждает представитель «Вимм-Билль-Данна». Последствия маркировки могут вызвать риски для стабильных поставок из-за переоборудования линий производств для нанесения специальных кодов, указывают в компании.

Консервированная продукция до первого года жизни — пюре в пачках — это самые сложно организованные автоматические линии производства и очень чувствительная категория продукции, говорит директор по GR и связям с общественностью ГК «Черноголовка» Евгений Кореньков. По словам другого собеседника РБК на рынке детского питания, снижение эффективности работы линий на этапе нанесения маркировки может достигать 10-15%, а на этапе агрегации товара — 30-40%.

Оператор системы маркировки возражает: запуск маркировки не снижает производительность и скорость работы линий, указывают в ЦРПТ. «Это в том числе подтверждает опыт пивной отрасли: даже при скорости до 80 тысяч банок в час внедрение маркировки не привело к падению производительности. Как и в табачной, где скорость производства до 2 тысяч пачек в минуту», — сказал Юсупов. Он дополнил, что производитель может выбрать способ маркировки через типографии, «то есть вообще не наносить коды на линии, а получать готовую упаковку с уже напечатанными кодами».