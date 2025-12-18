Кремль призвал страны к сдержанности из-за ситуации вокруг Венесуэлы
Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы и считает это потенциально очень опасным. Об этом на брифинге журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало «РИА Новости».
«Венесуэла — наш союзник, наш партнер. Мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. Президент Путин недавно имел телефонный разговор с президентом Мадуро. И, конечно, мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», — сказал представитель Кремля.
США с сентября атакуют венесуэльские суда. По утверждению Вашингтона, они перевозят наркотики. В конце ноября президент Дональд Трамп объявил закрытой для полетов зону над Венесуэлой.
17 декабря журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе рождественского обращения к нации вечером того же дня. Вскоре после этого в небе у берегов Венесуэлы были замечены три американских военных самолета. Однако в итоге президент США ни разу не упомянул республику во время своей речи.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил о попытке смены режима в стране и установления там марионеточного правительства. Он подчеркнул, что республика никогда не будет чьей-либо колонией.
