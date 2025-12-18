 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кремль призвал страны к сдержанности из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Фото: Gaby Oraa / Reuters
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы и считает это потенциально очень опасным. Об этом на брифинге журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало «РИА Новости».

«Венесуэла — наш союзник, наш партнер. Мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. Президент Путин недавно имел телефонный разговор с президентом Мадуро. И, конечно, мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», — сказал представитель Кремля.

МИД России призвал США избежать «роковую ошибку» из-за Венесуэлы
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

США с сентября атакуют венесуэльские суда. По утверждению Вашингтона, они перевозят наркотики. В конце ноября президент Дональд Трамп объявил закрытой для полетов зону над Венесуэлой.

17 декабря журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе рождественского обращения к нации вечером того же дня. Вскоре после этого в небе у берегов Венесуэлы были замечены три американских военных самолета. Однако в итоге президент США ни разу не упомянул республику во время своей речи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил о попытке смены режима в стране и установления там марионеточного правительства. Он подчеркнул, что республика никогда не будет чьей-либо колонией.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Дмитрий Песков Венесуэла США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Такер Карлсон фото
Такер Карлсон
журналист, телеведущий
16 мая 1969 года

