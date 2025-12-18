 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,9 x 3,05 2 2,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,5 x 3,85 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,8 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 5,7 x 3,9 2 1,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,98 x 3,3 2 4,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт⁠,
0

Обвиненный в расизме игрок ЦСКА избежал дисквалификации

КДК РФС не стал наказывать игрока ЦСКА Вильягру после обвинений в расизме
После матча 18-го тура нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил футболиста ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. КДК РФС не стал назначать наказание из-за отсутствия доказательств
Родриго Вильягра&nbsp;и Эдуард Сперцян
Родриго Вильягра и Эдуард Сперцян (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не отстранять полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру, которого игрок «Краснодара» обвинил в расизме. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«С учетом объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников разбирательства, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить», — сказал Григорьянц (цитата по «Матч-ТВ»).

Игроков «Краснодара» и ЦСКА вызвали на заседание КДК по делу о расизме
Спорт
Лукас Оласа

Ставший предметом разбирательства инцидент произошел 7 декабря на матче 18-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в трансляцию. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что один из его партнеров по команде был подвергнут расистскому оскорблению со стороны игрока ЦСКА. После матча нападающий Джон Кордоба обвинил в расизме Вильягру.

24-летний Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей в РПЛ.

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице. После 18 матчей команда имеет на счету 40 очков. ЦСКА — на четвертом месте (36).

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Краснодар Джон Кордоба

