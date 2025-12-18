Обвиненный в расизме игрок ЦСКА избежал дисквалификации

КДК РФС не стал наказывать игрока ЦСКА Вильягру после обвинений в расизме

После матча 18-го тура нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил футболиста ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. КДК РФС не стал назначать наказание из-за отсутствия доказательств

Родриго Вильягра и Эдуард Сперцян (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не отстранять полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру, которого игрок «Краснодара» обвинил в расизме. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«С учетом объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников разбирательства, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить», — сказал Григорьянц (цитата по «Матч-ТВ»).

Ставший предметом разбирательства инцидент произошел 7 декабря на матче 18-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в трансляцию. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что один из его партнеров по команде был подвергнут расистскому оскорблению со стороны игрока ЦСКА. После матча нападающий Джон Кордоба обвинил в расизме Вильягру.

24-летний Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей в РПЛ.

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице. После 18 матчей команда имеет на счету 40 очков. ЦСКА — на четвертом месте (36).