Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

У лиц, которые оформят самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить денежные средства и выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.

Оформить ограничение можно через портал «Госуслуги» или МФЦ. Для этого нужно подать заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр». Отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год. Закон должен вступить в законную силу 1 сентября 2026 года.

«Принятие данного законопроекта имеет важное значение как для людей, страдающих игровой зависимостью, так и для их близких. Он поможет снизить риск возникновения зависимости, предоставляя возможность людям взять под контроль свои азартные привычки», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также 18 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет в торговых точках через мессенджер Max. Для этого нужно будет показать специальный QR-код в приложении.