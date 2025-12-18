 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

У лиц, которые оформят самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить денежные средства и выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.

Аудитория казино в России выросла на треть
Технологии и медиа
Алтайская игровая зона &quot;Сибирская монета&quot;

Оформить ограничение можно через портал «Госуслуги» или МФЦ. Для этого нужно подать заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр». Отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год. Закон должен вступить в законную силу 1 сентября 2026 года.

«Принятие данного законопроекта имеет важное значение как для людей, страдающих игровой зависимостью, так и для их близких. Он поможет снизить риск возникновения зависимости, предоставляя возможность людям взять под контроль свои азартные привычки», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также 18 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет в торговых точках через мессенджер Max. Для этого нужно будет показать специальный QR-код в приложении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Романов Илья
Госдума законопроект азартные игры

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Госдума приняла закон об отмене ежегодной подачи деклараций чиновниками
Политика
Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о локализации такси
Общество
Дума запретила продавать сигареты и вейпы на остановках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 15:39 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 15:39
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
«Атланта Юнайтед» признала гол Миранчука лучшим в сезоне Спорт, 15:49
Ранние держатели продали биткоин уже на $300 млрд. Когда тренд изменится Крипто, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:39
Нидерландский суд отказался отпустить Квинси Промеса из-под стражи Спорт, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 15:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры Общество, 15:23
Литва отвергла «план Б» Бельгии финансировать Киев из российских активов Политика, 15:21
Wylsacom оценил перспективы 5G в России
РАДИО
 Технологии и медиа, 15:21
Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси Общество, 15:18
Бизнес попросил изменить эксперимент по маркировке детского питания Бизнес, 15:17
Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году Экономика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15