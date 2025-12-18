Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
У лиц, которые оформят самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить денежные средства и выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.
Оформить ограничение можно через портал «Госуслуги» или МФЦ. Для этого нужно подать заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр». Отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год. Закон должен вступить в законную силу 1 сентября 2026 года.
«Принятие данного законопроекта имеет важное значение как для людей, страдающих игровой зависимостью, так и для их близких. Он поможет снизить риск возникновения зависимости, предоставляя возможность людям взять под контроль свои азартные привычки», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Также 18 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет в торговых точках через мессенджер Max. Для этого нужно будет показать специальный QR-код в приложении.
