Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,35 56,92 EUR Нал. 68,79 68,23 USD Бирж. 56,90 -0,45 EUR Бирж. 68,42 -0,00 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2010,17 -0,22% РТС 1110,73 +0,36% Brent 54,55 +0,09% DJIA 21784,78 -0,10% Nasdaq 6397,87 +0,07% FTSE 7396,98 +0,58%
«Ревизор» на порядок сократил доступ к запретному
Лента новостей
СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро 03:23, Общество Мексика признала посла КНДР персоной нон грата 03:23, Политика В Канаде разбился одномоторный самолет 02:52, Общество Госдеп заявил о желании прекратить с Москвой политику «око за око» 02:16, Политика WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone 01:43, Технологии и медиа Венгрия назвала закон об образовании Украины противоречащим ценностям ЕС 01:25, Политика Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи 00:33, Политика Движущийся к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории мощности 00:19, Общество Юбилейный День города подорожал в Москве на 160 млн руб. 00:01, Политика Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве 00:00, Политика Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой 00:00, Экономика Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве 07 сен, 23:45, Общество Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов» 07 сен, 23:23, Политика Тест: какой вы руководитель 07 сен, 23:14, РБК и Билайн В отделку «собянинок» добавили плитку по «просьбе москвичей» 07 сен, 23:06, Общество На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов 07 сен, 22:50, Общество В департаменте труда Москвы ответили на обвинения в хищении 1 млрд руб. 07 сен, 22:42, Общество В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича» 07 сен, 22:22, Политика На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе 07 сен, 22:20, Общество Главный редактор Vanity Fair покинет журнал после 25 лет работы 07 сен, 22:16, Технологии и медиа Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма» 07 сен, 22:09, Общество На улице в центре Лондона произошел взрыв 07 сен, 22:05, Общество Брат экс-лидера «Наших» Якеменко заявил об участии в выборах президента 07 сен, 21:50, Политика Как найти общий язык с коллегами по работе 07 сен, 21:18, Партнерский материал Сын Трампа заявил о желании узнать о здоровье Клинтон от юриста из России 07 сен, 21:14, Политика Адвокат сообщил об отзыве иска Минкультуры по делу реставраторов 07 сен, 21:05, Политика Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ американскими вертолетами 07 сен, 21:04, Политика С российского олимпийского чемпиона сняли обвинения в допинге 07 сен, 21:00, Спорт
«Ревизор» на порядок сократил доступ к запретному
Газета № 149 (2646) (0809) Технологии и медиа, 07 сен, 15:27
0
«Ревизор» на порядок сократил доступ к запретному
Как работает система контроля операторов сети
РБК проанализировал эффективность системы контроля за блокировкой сайтов «Ревизор». С прошлого декабря число операторов, дающих доступ к противоправному контенту, сократилось почти в десять раз
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В декабре 2016 года, когда все провайдеры интернета в России установили ​на своих сетях систему «Ревизор» (проверяет, закрыт ли доступ к запрещенным сайтам), ​Роскомнадзор обнаружил 1079 операторов, не выполнявших соответствующие требования. За август 2017 года ведомство выявило такие нарушения только в 113 компаниях, рассказал РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

РБК проанализировал решения из картотеки арбитражных дел с июня 2016 года (когда было вынесено первое судебное решение к оператору связи из-за нарушений правил блокировки) по август 2017 года включительно и обнаружил 836 решений по таким делам. Почти половина судов, как следует из анализа документов, закончилась для операторов вынесением предупреждений, 28% дел — штрафами, в остальных случаях иски были отклонены по организационным причинам.

Как требовали блокировать сайты в России

В июле 2012 года были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие операторов, оказывающих услуги доступа в интернет, ограничивать доступ к сайтам, содержащим запрещенную в России информацию. В ноябре того же года в силу вступило постановление правительства № 1101, описывающее правила создания и ведения Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты с противоправным контентом (сейчас в нем более 150 тыс. ресурсов). По этим правилам при обнаружении сайта с запрещенной информацией Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга для этого сайта и направить ему уведомление о необходимости удалить запрещенную информацию. Если владелец сайта или провайдер хостинга не удалят информацию в течение трех суток, сайт вносится в реестр. Реестр должен обновляться ежедневно в 9:00 и 21:00 по московскому времени. Оператор обязан ограничить доступ к сайтам из реестра в течение суток с момента обновления.

Изначально инспекторы Роскомнадзора пытались вычислить операторов-нарушителей (тех, кто не выполнил предписание) вручную. Но с конца 2015 года Роскомнадзор начал внедрять систему «Ревизор» — программно-аппаратный комплекс, который автоматически проверяет, блокирует ли оператор сайты из реестра запрещенных. Роскомнадзор потратил на создание «Ревизора» 84,2 млн руб., для операторов использование системы бесплатно. С 1 декабря 2016 года Роскомнадзор стал требовать, чтобы все операторы России подключали «Ревизор». Если система обнаруживает, что оператор обеспечивает доступ более чем к 1% ресурсов из реестра сайтов с противоправным контентом, она отправляет уведомление об этом в Роскомнадзор. Инспектор службы перепроверяет данные и, если они подтвердятся, выписывает предписание на устранение нарушения, составляет протокол об административном нарушении. Решение о привлечении к административной ответственности принимает суд. Изначально такие нарушения квалифицировались по части 3 статьи 14.1 КоАП (штраф для юрлиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб.). В феврале этого года в КоАП появилась статья 13.34, которая предусматривает штраф для юрлиц за неисполнение обязанности по блокировке запрещенных сайтов от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Весна системы блокировки сайтов

Из анализа, который провел РБК (проводился по текстам решений судов, в которых упоминался программно-аппаратный комплекс «Ревизор») следует, что весной 2017 года был зафиксирован всплеск решений судов — за март, апрель и май суды приняли 668 решений. Как пояснил Вадим Ампелонский, в 2016 году ведомство на постоянной основе контролировало только 47% операторов связи на предмет ограничения доступа к запрещенным ресурсам. После введения «Ревизора» в декабре 2016 года появилась возможность круглосуточного контроля. С учетом порядка и сроков рассмотрения в судах вынесение решений по нарушениям, выявленным сразу после полноценного старта «Ревизора», пришлось на весну, объяснил Ампелонский. Действительно, более 15% исков было отклонено по причине истечения срока давности — в делах такого типа он ограничен тремя месяцами. Поначалу Роскомнадзор мог не укладываться в означенные сроки, из-за того что составление протокола об административном нарушении могло затянуться, поясняет Ампелонский. Сейчас на протокол уходит 5–10 дней, отметил он. ​

Злостные нарушители

Как показал анализ РБК, больше всего — 18 дел — с упоминанием системы «Ревизор», было заведено против компании «Престиж-Интернет», оказывающей услуги беспроводного доступа в интернет под брендом «Энфорта». Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» (владеет «Престиж-Интернетом») не ответил на вопросы РБК.

В топ-20 нарушителей попала лишь одна крупная компания — «Ростелеком». У нее за указанный период было четыре подобных дела. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев пояснил РБК, что, как правило, все эти случаи носят «краткосрочный характер». «Что может происходить? Оператор блокирует определенный ресурс, а этот ресурс использует динамический IP-адрес, то есть его «прописка» меняется. Компания регулярно в течение суток проводит сверку реестра и своего ПО, выявляет такие случаи и блокирует ресурс по новому IP, но может быть краткосрочный промежуток, когда ресурс может стать видимым», — говорит Костарев. Хотя и редко, но бывают также сбои оборудования и софта.

По словам представителя Роскомнадзора, сейчас все крупные операторы используют оборудование глубокой фильтрации трафика (DPI), осуществляют анализ и проверку трафика. «Такие операторы имеют возможность точечной блокировки ресурсов по адресу страницы сайта (URL) и имени домена. К той же группе можно отнести операторов (около 30%), присоединенных к владельцам DPI и получающих фильтрованный от запрещенного контента трафик», — рассказал Ампелонский.

Ампелонский напомнил, что «Ревизор» проводит только мониторинг и не является средством для ограничения доступа к запрещенному сайту. Повышение эффективности систем блокировки — задача операторов. Сейчас операторы могут сами выбирать способ блокировки. Однако Роскомнадзор начал разработку приказа, который утвердит обязательные требования к способам ограничения доступа к запрещенным ресурсам.

По словам директора по эксплуатации группы «Акадо» Михаила Медриша, для организации фильтрации трафика оператору нужно установить специальное оборудование, инвестиции в которое для крупных операторов относительно невысоки в расчете на одного клиента — в пределах нескольких рублей. Однако чем меньше у оператора клиентов, тем выше относительная стоимость решения. «Любой достаточно большой оператор может себе это позволить, — считает Медриш. — Другой вопрос, что у компании имеются более приоритетные статьи расходов. В работе оборудования и программного обеспечения могут происходить сбои, возможны ошибки при конфигурировании, что приводит к неполной реализации требований блокировки запрещенных сайтов». Небольшие операторы в качестве альтернативы могут покупать услугу фильтрации у крупных операторов. Она также недорогая: тысячи или десятки тысяч рублей в месяц в зависимости от объема трафика.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян называет «единственным ощутимым результатом работы «Ревизора» большое число неправомерно заблокированных ресурсов». «Ревизор» смотрит не на доступность сайта из сети оператора, а лишь проверяет настройки оператора на соответствие записи в реестре запрещенных сайтов. Из-за этого, даже если оператор обладает оборудованием, позволяющим минимизировать попутный ущерб блокировок, даже если специалисты видят, что блокировка может нарушить связность сети и повредить популярным ресурсам, им все равно приходится блокировать сайты исключительно в соответствии с записью в реестре», — объяснил он.

Казарян связывает снижение количества нарушителей в первую очередь с недавним ​​увеличением суммы штрафа. «100 тыс. руб. — это ощутимая сумма для небольшого оператора», — отметил он.​ С этим соглашается директор Объединения альтернативных операторов связи Алексей Леонтьев. По его мнению, роль сыграл и тот факт, что операторы подготовились к изменениям, большинство внедрили системы анализа трафика, «заточенные» под «Ревизора». «Порядка 70% нарушений связаны с работой самого «Ревизора», а не операторов. Это косвенно подтверждает тот факт, что с помощью системы еще ни разу не был выявлен оператор, который бы не блокировал большинство запрещенных сайтов, всегда речь идет о единичных нарушениях», — настаивает Леонтьев.

Авторы: Анна Балашова, Алена Махукова, Мария Коломыченко.
Теги: Роскомнадзор , интернет-провайдеры , «Ревизор» , запрещенные сайты
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокирует ролик видеоблогеров о Тинькофф Банке Бизнес
Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN Политика
Роскомнадзор оштрафует опубликовавшие рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron СМИ Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав