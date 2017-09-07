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Доход из общего котла
Газета № 148 (2645) (0709) Деньги, 06 сен, 22:11
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Доход из общего котла
Как заработать на краудинвестициях
Краудфандинговые платформы фиксируют рост интереса пользователей к совместному кредитованию стартапов либо инвестированию в них. Доходность таких вложений может достигать 30% годовых. Чем интересны такие инвестиции?
Фото: Villa Bonch для РБК

Мировой рынок краудфандинга — коллективного сбора денег на какой-либо проект в рамках благотворительности или в целях получения прибыли — растет ежегодно в два раза, следует из отчета Crowdfunding Industry Report. По итогам 2015 года (последняя доступная статистика) объемы привлеченных средств в этом сегменте составили $34,4 млрд. При этом самым массовым и объемным видом краудфандинга по итогам 2015 года стал краудлендинг (микрокредитование проекта), который занимает две трети всего рынка, — в его рамках было собрано $25,1 млрд. Намного отстает краудинвестинг с вариантом приобретения доли компании или доли от ее прибыли — 3% от всего объема рынка, или $1 млрд. Оставшиеся 23% рынка приходится на благотворительный краудфандинг, который инвестицией не считается, так как предполагает безвозмездную материальную помощь или нематериальное вознаграждение спонсора в виде скидки на производимый товар, рекламу инвестора на своей площадке и другое — $7,9 млрд.

Как отмечают опрошенные эксперты РБК, ситуация на российском рынке краудфандинга соответствует общемировым трендам. По последним доступным данным Центробанка, в четвертом квартале 2016 года десять краудфандинговых площадок, которые отчитываются перед регулятором на добровольной основе, сообщили об объеме сделок в размере 338,4 млн руб. Локомотивом рынка также стал краудлендинг с долей в 75,6%, или 256 млн руб. Из этих средств объем займов физических лиц юридическим (p2b) составил 173 млн руб., между физическими лицами (p2р) — 46 млн руб., между юридическими (b2b) — 37 млн руб. Оставшиеся 24% рынка, или 81,5 млн руб., пришлись на благотворительность (классический краудфандинг). Рост объема средств в краудлендинге в четвертом квартале в зависимости от сегмента составил 50–300% по сравнению с третьим кварталом, следует из данных ЦБ.

К первому кварталу 2017 года общий объем отрасли, по оценкам Банка России, приблизился к 2 млрд руб. Как заявил весной в эфире телеканала РБК начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности ЦБ Юрий Божор, до конца года этот показатель может вырасти еще в несколько раз. С точки зрения получения прибыли потенциального инвестора могут заинтересовать краудлендинг и краудинвестинг. Вместе с первопроходцами российского краудфандинга РБК разбирался, почему закредитовать малый и средний бизнес выгоднее и проще, чем в него инвестировать.

Займы против инвестиций

Преобладание краудлендинга как в мире, так и в России продиктовано понятным регулированием и законодательной базой, говорят опрошенные РБК эксперты. «Из всех форматов коллективного финансирования он соответствует обычному кредитованию и предусматривает возврат инвестированных средств и выплату твердого процента», — говорит заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег» Юлиан Лазовский. Заемщиками и кредиторами могут выступать как физические, так и юридические лица. Но среди заемщиков, пользующихся услугами краудлендингового ресурса, больше представителей малого бизнеса, в то время как в качестве кредиторов выступает только 10% юридических лиц и 90% физических, отмечает Лазовский.

Обе стороны заключают стандартный договор займа, урегулированный ст. 807 Гражданского кодекса РФ, где указывается фиксированная процентная ставка и срок погашения. Ставка зависит от срока погашения (24–36 месяцев), кредитного рейтинга заемщика (его присваивают сотрудники платформы на основе анализа бухгалтерии, кредитной истории и бизнес-плана). «В результате средняя номинальная доходность таких займов может составить 30% годовых для инвестора», — говорит Лазовский.

А вот законодательной базы для краудинвестинга в России пока не существует, поэтому он не столь популярен, говорит сооснователь консалтингового агентства Crowdhunters Михаил Зельдин. На деятельность основных игроков этого рынка распространяются только общие нормы Гражданского кодекса РФ, а также некоторые положения специальных законов — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений». При этом, несмотря на отсутствие внятного регулирования, сами сделки не запрещены. Крауд-платформы заключают с инвесторами либо договор о беспроцентном целевом займе, но с опционом на определенную долю от будущей прибыли (как площадка Simex), либо инвестиционный договор (как Planeta.Ru)

Тем не менее разговоры о необходимости лучше регулировать краудфандинг в стране ведутся. В июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поставил перед правительством задачу составить «дорожную карту» для развития рынков краудфандинга, краудлендинга и краудинвестинга, чтобы организовать полноценный надзор над отраслью в 2018 году. В августе стало известно, что рабочая группа под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты завершила работу над этой «дорожной картой». Осенью наработки по регулированию краудфинансирования должны быть представлены в правительство.

«Новый законопроект позволит отсеивать мошеннические, дискредитирующие рынок платформы, закрепит юридический статус инвестиционных площадок и, самое главное, упростит и удешевит для небольших компаний эмиссию акций», — объясняет гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин.

За рубежом краудинвестинг также регулируется далеко не везде. Исключением являются США, Италия и Великобритания. Например, в 2012 году экс-президент США Барак Обама подписал специальный закон, определяющий правила краудинвестирования — JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act). Это документ разрешил вкладывать деньги неквалифицированным инвесторам в непубличные компании, но не более $1 млн с участием максимум 2 тыс. инвесторов. Согласно закону, краудинвесторы получают акции предприятия, дивиденды и право голосования на общих собраниях акционеров. Аналогичные правила действуют в Италии и Великобритании.

Выгоднее депозита

Согласно открытым данным на краудфинансовых платформах, крупнейшими игроками рынка краудлендинга и краудинвестирования в России являются площадки ​«Город Денег», StartTrack, «Альфа-Поток» и Simex. Лидер по обороту, платформа «Город Денег», с момента своего запуска привлекла займов на 1,3 млрд руб. В проекты на этом сайте вложился 4281 инвестор, средства получили 24 914 заемщика.

Платформа StartTrack за время своей работы привлекла в общей сложности 1,2 млрд руб., из этой суммы около 80% пришлось на краудлендинг, остальное — на краудинвестирование. Сбор средств был проведен, например, для сети футбольных клубов (299 млн руб.), студии разработки мобильных приложений (7 млн руб.), стартапа по разработке 3D-технологий для увеличения конверсии интернет-магазинов (34 млн руб. инвестиций).

«Альфа-Поток» с момента запуска собрал 343,52 млн для 347 компаний, инвестировали в стартапы более 13 тыс. человек. Среди уже реализованных проектов — кредитование организаторов концертов (в партнерстве с билетным оператором Ponominalu) и автодилеров, покупающих подержанные авто на сайте CarPrice.ru. Заемщиком проекта был также новостной сайт Bigpicture.ru.

Через Simex инвестиции получил пока 31 проект на сумму 51 млн руб. Так, площадка привлекла инвестиции для компании по производству одежды в русском народном стиле (собрали 2 млн руб.), службы оптовой закупки сахара в Оренбурге (1 млн руб.) и компании, специализирующейся на покупке глобальных дивидендных компаний на фондовом рынке США (5 млн руб.).

Минимальная сумма, которую один инвестор может вложить на платформе «Город Денег», составляет 50 тыс. руб. в проектах объемом до 1 млн руб. и 100 тыс. руб. в проектах объемом от 1 млн руб. У StartTrack минимальный чек при кредитовании стартапа составляет 100 тыс. руб., а в случае с краудинвестициями — от 1 млн руб. Компания Simex продает в своих проектах инвестиционные доли под залог будущей прибыли. Их стоимость начинается от $1 в зависимости от стартапа. В «Альфа-Потоке» минимальная сумма вклада инвестора составляет 10 тыс. руб., а максимальная — 500 тыс. руб. Все эти площадки обещают инвесторам или заемщикам прибыль на уровне 20–30% годовых. Для сравнения: максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-15 банков по объему вкладов физлиц в августе составляла 8,1%. Впрочем, на вложениях в фондовый индекс ММВБ в 2016 году можно было заработать 27% — именно настолько вырос индикатор за этот период.

Вложиться можно в самые разные проекты. StartTrack предлагает на выбор 21 заемщика или десять стартапов для краудинвестиций. Тематика проектов самая разная: от строительства столовых в МИСиС и РАН до разработок в сфере искусственного интеллекта (система распознавания рака кожи по фотографии). На платформе «Город Денег» сейчас доступны десять заемщиков. Самый бюджетный проект — «Розничная торговля строительными материалами» из Набережных Челнов (требуется 500 тыс. руб. на 24 месяца с доходностью 25%).

Максимальный запрос у предпринимателей из Москвы с проектом гостиницы на территории парка (требуется 5 млн руб. на 24 месяца с доходностью 25%) и проектом «Мосигра» — производство и реализация настольных игр (требуется 5 млн на 18 месяцев с доходностью 20%). Платформа Simex ведет привлечение инвестиций по десяти проектам, среди которых, например, компания по разработке и производству лекарств (надеется собрать $20 тыс.), сыроварня (хотят 8,4 млн руб.) и даже компания, занимающаяся развитием технологии Blockchain для биткоин-сети (просят у инвесторов 1,33 млн руб.). Всего на платформе зарегистрировано чуть более 22 тыс. инвесторов.

Шабалин из StartTrack уверен, что вложения в еще неокрепший малый и средний бизнес выгоднее, чем сделки на фондовом рынке. Он отмечает, что профинансированные на его площадке компании увеличили выручку за год в среднем в два—три раза — это обеспечило возврат средств инвесторам и выплату им процентов по займу. «На наших глазах одна компания увеличила оборот в 50 раз», — утверждает эксперт. Юлиан Лазовский отмечает, что краудлендинг привлекает инвесторов не только высокой доходностью, но и относительной прозрачностью бизнеса заемщика — каждый стартап, привлекающий финансирование, проходит через экспертизу платформы на предмет рисков.

В чем подвох

Высокая доходность краудлендинга и краудинвестирования свидетельствует о повышенных рисках, сопряженных с подобными сделками, предупреждают опрошенные эксперты. ​Прежде всего эти риски связаны именно с неполучением ожидаемой прибыли или вовсе потерей инвестиций, говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам Planeta.ru Алексей Чесноков. Сооснователь Simex Денис Курильчик признает, что краудинвестиции являются высокорискованными, поэтому инвестор должен внимательно изучить условия финансирования и согласиться с рисками, прежде чем вложиться в проект.

Впрочем, по словам Курильчика, сами площадки стараются максимально обезопасить инвесторов, требуя от авторов проектов подробную экспертизу по стартапам, либо проводят ее самостоятельно. Краудлендинговые площадки также оценивают платежеспособность заемщика и присваивают ему кредитный рейтинг, отмечает Юлиан Лазовский.

Управляющий директор «БКС-брокер» Руслан Смирнов более категоричен — он сравнивает коммерческие формы краудфандинга с казино или бинарными опционами, которые на финансовом рынке считаются одними из самых рискованных инструментов. Частному инвестору, желающему заработать на новых технологиях, лучше вложиться в венчурный фонд, поскольку тот грамотнее распределяет риски, считает он.

Чтобы минимизировать риски, инвестору нужно стремиться к диверсификации вложений и внимательнее читать инвестиционный договор, советует Чесноков. Под диверсификацией эксперт понимает формирование портфеля из нескольких компаний. В области краудлендинга сейчас практикуются смешанные портфели, когда деньги инвестора мелкими порциями распределяются по десяткам проектов. Это позволяет не бояться того, что один заемщик уйдет в дефолт, и сохранить не только почти все тело займа, но и большую часть дохода, поясняет Юлиан Лазовский.

Краудинвестирование в малый и средний бизнес подойдет тем инвесторам, которые разбираются в сфере финансируемого объекта, сходятся во мнении опрошенные участники рынка. По данным «Города Денег», лидер по числу проинвестированных проектов —  торговля (50%), услуги занимают 30%, производство — 8%.

Константин Шабалин рассматривает краудинвестирование не только как способ получения прибыли, но и как тренировку для тех, кто собирается открывать свой собственный бизнес. «Потеря инвестиций обойдется дешевле, чем создание собственного и по неопытности провального проекта. Можно за один-два года инвестировать в 20–30 компаний и получить такой опыт, который обычный предприниматель не наберет за всю жизнь», — заключает эксперт.

Автор: Дария Лехницкая.
При участии: Александра Посыпкина, Людмила Петухова.
Теги: краудфандинг , p2p , краудинвестиции
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