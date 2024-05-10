В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в ночь на 10 мая в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщил мэр города Владимир Крутников в телеграм-канале.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.
«В результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений», — написал Крутников.
Центром землетрясения стал Предгорный район, сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко. На пульт Единой диспетчерской службы поступило одно сообщение от жителя Ставрополья о землетрясении, добавил Бондаренко.
По данным Единой геофизической службы Владикавказа, последний раз в центральной части Северного Кавказа землетрясение фиксировали 9 мая в Чеченской республике. Магнитуда толчков составила 3,2.
Ранним утром 11 апреля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Адыгее. Глубина землетрясения составила 10 км. Толчки ощущались в 15 км к северо-западу от Майкопа и в 11 км к юго-востоку от Белореченска. О пострадавших не сообщали.
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