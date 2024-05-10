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В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

Мэр Ессентуков Крутников: в Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,4
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в ночь на 10 мая в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщил мэр города Владимир Крутников в телеграм-канале.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.

«В результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений», — написал Крутников.

Центром землетрясения стал Предгорный район, сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко. На пульт Единой диспетчерской службы поступило одно сообщение от жителя Ставрополья о землетрясении, добавил Бондаренко.

По данным Единой геофизической службы Владикавказа, последний раз в центральной части Северного Кавказа землетрясение фиксировали 9 мая в Чеченской республике. Магнитуда толчков составила 3,2.

В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3
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Город Майкоп

Ранним утром 11 апреля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Адыгее. Глубина землетрясения составила 10 км. Толчки ощущались в 15 км к северо-западу от Майкопа и в 11 км к юго-востоку от Белореченска. О пострадавших не сообщали.

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Ставропольский край землетрясение ЧП
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