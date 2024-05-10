Роскачество сообщило о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram, представляясь сотрудниками техподдержки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

Жалобы на новый вид мошенничества получают сотрудники Центра цифровой экспертизы ведомства.

«Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру», — сообщили в Роскачестве.

Пользователю предлагают перейти на фишинговый сайт, он вводит номер телефона и код безопасности. Таким образом злоумышленники получают доступ к телеграм-аккаунту и перепискам.

Некоторые мошенники работают под видом экспертов в области инвестиций и криптовалют, предупредили в Роскачестве. Злоумышленники просят у пользователей доступ к их профилям в мессенджере, чтобы «наглядно показать пример заработка».

В конце апреля Московская биржа сообщила о новой схеме отмывания денег через Telegram. Мошенники открывают брокерский счет и приобретают на организованных торгах неликвидные ценные бумаги. Стоимость этих бумаг «разгоняют» через телеграм-каналы.

После этого злоумышленники в качестве юрлица по договору купли-продажи, но без оплаты передают активы физлицам-соучастникам. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокерского счета.