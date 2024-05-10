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Политика ,  
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В Приднестровье продлили режим террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Приднестровье до 12 июля
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Режим желтого уровня террористической опасности в Приднестровье продлили на 60 дней — до 12 июля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы непризнанной республики Вадима Красносельского.

Указ вступает в силу 13 мая. Желтый режим опасности предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка, сообщает портал Novostipmr.

В Приднестровье заявили о предотвращении теракта СБУ против руководства
Политика
Фото:МВД ПМР

Весной 2022 года власти непризнанного Приднестровья сообщили о серии терактов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности, через два дня село Колбасна подверглось атаке со стороны Украины.

3 мая МВД сообщило о нейтрализации дрона, который с 2 кг взрывчатого вещества и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью направлялся в сторону радиотелецентра «Маяк». Тогда в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.

Весной 2023 года в Приднестровье заявили о предотвращении теракта со стороны Службы безопасности Украины против руководства региона. В подготовке покушения на должностных лиц республики обвинили уроженца Тирасполя, которые в 2022 году вступил в тероборону Украины.

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о причастности к подготовке теракта против руководства Приднестровья, назвав эти данные «чушью».

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Теги
Приднестровье терроризм Безопасность
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