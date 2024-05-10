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Новое правительство 2024 ,  
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В Думу внесли проект постановления об утверждении Мишустина премьером

В Думу внесли проект постановления об утверждении Мишустина в должности премьера
Сюжет
Новое правительство 2024

В Госдуму внесли проект постановления об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В нем прописан регламент рассмотрения кандидатуры. В начале заседания депутатам представят кандидата на должность премьера, после он выступит с «представлением программы основных направлений деятельности будущего правительства».

Общая продолжительность рассмотрения вопроса составит ориентировочно три часа, отмечается в проекте постановления.

Каждая фракция сможет задать Мишустину по два вопроса, на каждый вопрос отводится одна минута, на ответ — три минуты.

Ранее президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром, его кандидатуру президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента.

Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром
Политика
Михаил Мишустин и Владимир Путин

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного в марте на пятый срок Путина. После этого, согласно закону, действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия. По Конституции (статьи 83 и 111), президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что заседание по утверждению кандидатуры нового премьер-министра России начнется в Госдуме в 14:00 мск 10 мая.

Володин анонсировал заседание по утверждению премьера
Политика

Работу в органах власти Мишустин начал в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы. Потом он пять лет был заместителем министра по налогам и сборам, в 2004–2006 годах руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

С 2010 по 2020 год Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Он впервые стал премьер-министром в начале 2020 года, после того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

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Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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