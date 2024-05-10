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Новое правительство 2024 ,  
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Эксклюзив

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

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Новое правительство 2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Кандидатура главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. По словам источников РБК, ему будет переданы преимущественно те сферы, которые курировала Виктория Абрамченко
Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

О том, что Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, РБК рассказали три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций. По словам одного из собеседников РБК, в случае перехода на должность вице-премьера, Патрушев не будет совмещать ее с постом главы Минсельхоза. По словам другого источника, на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

РБК направил запрос в министерство сельского хозяйства.

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде, его отец Николай Патрушев — генерал армии, с мая 2008 года занимает пост секретаря Совета безопасности, ранее, с августа 1999 года по май 2008 года, возглавлял ФСБ.

Карьеру Патрушев-младший начал во Внешторгбанке, с 2007 года получившем название ВТБ. В том же году Патрушев занял должность старшего вице-президента банка. В 2010 году он занял пост председателя правления Россельхозбанка, в мае 2018 года возглавил министерство сельского хозяйства.

В должности предправления Россельхозбанка Патрушев сменил руководителей большинства филиалов банка, причем против 11 из них впоследствии были возбуждены уголовные дела. Всего, по его словам, было возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел, 68 — против сотрудников банка, остальные — против клиентов. Общий ущерб от их совместных противоправных действий Патрушев оценивал в 23,5 млрд руб.

Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
Бизнес
Виталий Савельев

При Патрушеве взаимодействие Россельхозбанка с рыбопромышленными предприятиями вышло на качественно новый уровень, заявлял РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В частности, объем и глубина кредитования профильных компаний существенно увеличились, рассказывал он.

На посту министра сельского хозяйства Патрушев сменил Александра Ткачева, За первые два месяца работы он назначил двух новых глав департаментов — Светлану Ходневу на должность руководителя департамента правового обеспечения и Ольгу Гатагову на пост директора административного департамента. Обе они ранее работали в РСХБ. Сам банк после перехода Патрушева возглавил его первый заместитель Борис Листов. Кроме того, в феврале 2019 года руководителем Объединенной зерновой компании (ОЗК) стал Дмитрий Сергеев, ранее работавший с Патрушевым в Минсельхозе и РСХБ, а до этого — на различных должностях в ВТБ, который тогда же, в феврале 2019 года стал акционером ОЗК.

В числе задач, которые встали перед Патрушевым при переходе в Минсельхоз, были увеличение экспорта продукции российского агропромышленного комплекса, а также реализация федеральной научно-техническая программы. Кроме того, при нем была запущена госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, на финансирование которой было выделено более 100 млрд руб.

Как утверждает один из источников РБК, в случае перехода Патрушева на пост вице-премьера, ему будет переданы преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала Виктория Абрамченко. Речь идет, в том числе, о координации деятельности  Минсельхоза и Минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр. Абрамченко, в частности, курирует работу по вопросам реализации нацпроекта «Экология», госполитики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в сфере российского виноделия, и ряда других отраслей, а также комплексного социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

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Дмитрий Патрушев Минсельхоз Кабинет министров отставки и назначения правительство Виктория Абрамченко Оксана Лут
Дмитрий Патрушев фото

Дмитрий Патрушев

министр сельского хозяйства России
13 октября 1977 года
Виктория Абрамченко фото

Виктория Абрамченко

и.о. вице-премьера России
22 мая 1975 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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