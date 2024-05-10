Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф НХЛ подряд и повторил 32-летний рекорд

Россиянин забил в седьмом матче плей-офф НХЛ подряд и повторил рекорд

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин повторил достижение 1992 года, которое принадлежало Пэту Лафонтейну

Валерий Ничушкин (справа) (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

«Колорадо Эвеланш» в гостях уступил «Даллас Старз» со счетом 3:5 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

У проигравших шайбы забросили Йоэль Кивиранта (45-я минута), Брэндон Дюхейм (49) и российский форвард Валерий Ничушкин (57). В составе победителей отличились Миро Хейсканен (15, 36), Роопе Хинц (22), Тайлер Сегин (39) и Эса Линделл (60).

Ничушкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ с голевой серией в семи первых матчах плей-офф. Подобное в 1992 году удавалось также Пэту Лафонтейну.

Всего в активе форварда «Колорадо» девять шайб в семи матчах плей-офф, Ничушкин делит первое место в списке лучших снайперов с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

Счет в серии до четырех побед стал 1–1, третий матч состоится в Денвере в ночь на 12 мая.