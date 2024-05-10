 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянин забил в седьмом матче плей-офф НХЛ подряд и повторил рекорд

Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф НХЛ подряд и повторил 32-летний рекорд
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин повторил достижение 1992 года, которое принадлежало Пэту Лафонтейну
Валерий Ничушкин (справа)
Валерий Ничушкин (справа) (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

«Колорадо Эвеланш» в гостях уступил «Даллас Старз» со счетом 3:5 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

У проигравших шайбы забросили Йоэль Кивиранта (45-я минута), Брэндон Дюхейм (49) и российский форвард Валерий Ничушкин (57). В составе победителей отличились Миро Хейсканен (15, 36), Роопе Хинц (22), Тайлер Сегин (39) и Эса Линделл (60).

Ничушкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ с голевой серией в семи первых матчах плей-офф. Подобное в 1992 году удавалось также Пэту Лафонтейну.

Всего в активе форварда «Колорадо» девять шайб в семи матчах плей-офф, Ничушкин делит первое место в списке лучших снайперов с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

Счет в серии до четырех побед стал 1–1, третий матч состоится в Денвере в ночь на 12 мая.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Даллас Старз Валерий Ничушкин
Материалы по теме
Российский вратарь повторил рекорд, одержав 7 побед подряд в плей-офф НХЛ
Спорт
Самый дорогой клуб НХЛ уволил тренера после вылета из плей-офф
Спорт
Кучерова номинировали на второй приз самому ценному игроку сезона НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Над Белгородской областью сбили украинский дрон Политика, 12:03
Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго⁠ Бизнес, 12:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:38
«Я единственный продакт-менеджер»: Павел Дуров — о руководстве Telegram Pro, 11:36
Названы претенденты на приз Globe Soccer Awards лучшему игроку 2024 года Спорт, 11:33
Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника в Хельсинки Общество, 11:26
РПЛ назвала лучший гол апреля Спорт, 11:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол Израиля сообщила об интеграции в стране Пугачевой и других артистов Общество, 11:13
Руководители переходят на личности, отделы воюют. Что делать владельцу Pro, 11:10
В РАН предупредили о первой за 20 лет сильной магнитной буре на Земле Общество, 11:10
В WADA обеспокоились здоровьем участников Игр дружбы в России Спорт, 11:02
Мантуров сохранит пост вице-премьера и уйдет с поста главы Минпромторга⁠ Политика, 10:56
В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 Общество, 10:56
Может ли МВФ вытащить бедные страны из долговой ямы — The Economist Pro, 10:50