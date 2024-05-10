Reuters узнал о помощи зятя Трампа с его переизбранием
Зять и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер обзванивал доноров в преддверии мероприятия по сбору средств на его президентскую кампанию в Нью-Йорке 14 мая, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Он позвонил нескольким людям», — сказал один собеседник агентства. Второй источник Reuters уточнил, что Кушнер пригласил их на благотворительный вечер и спросил, кто еще может стать потенциальным донором.
«Джаред поддерживает своего тестя и рад связать с ним многих людей, которые хотят помочь кампании», — приводит Reuters слова представителя Кушнера.
Его жена Иванка Трамп заявила в ноябре 2022 года, что не планирует участвовать в президентской кампании своего отца и хочет уделить внимание детям. Так, отмечает агентство, ее не будет на Республиканском национальном съезде в июле.
Кушнер отошел от политики после окончания срока полномочий Трампа в 2021 году и основал инвестиционную компанию Affinity Partners в Майами, пишет Reuters. В феврале он заявил корреспонденту Axios, что не планирует возвращаться в Белый дом в случае победы тестя.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на этот пост являются республиканец Трамп и действующий глава государства, демократ Джо Байден.
По данным Bloomberg, в феврале штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований — более $53 млн. С момента старта кампании демократ получил более $331 млн от доноров и большое финансовое преимущество перед своим соперником, отмечало агентство.
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