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Reuters узнал о помощи зятя Трампа с его переизбранием

Reuters узнал о помощи зятя Трампа Джареда Кушнера с его переизбранием
Зять Трампа Джаред Кушнер приглашал доноров на мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию, пишет Reuters. В феврале Байден имел финансовое преимущество перед основным соперником

Зять и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер обзванивал доноров в преддверии мероприятия по сбору средств на его президентскую кампанию в Нью-Йорке 14 мая, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Он позвонил нескольким людям», — сказал один собеседник агентства. Второй источник Reuters уточнил, что Кушнер пригласил их на благотворительный вечер и спросил, кто еще может стать потенциальным донором.

«Джаред поддерживает своего тестя и рад связать с ним многих людей, которые хотят помочь кампании», — приводит Reuters слова представителя Кушнера.

Его жена Иванка Трамп заявила в ноябре 2022 года, что не планирует участвовать в президентской кампании своего отца и хочет уделить внимание детям. Так, отмечает агентство, ее не будет на Республиканском национальном съезде в июле.

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Кушнер отошел от политики после окончания срока полномочий Трампа в 2021 году и основал инвестиционную компанию Affinity Partners в Майами, пишет Reuters. В феврале он заявил корреспонденту Axios, что не планирует возвращаться в Белый дом в случае победы тестя.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на этот пост являются республиканец Трамп и действующий глава государства, демократ Джо Байден.

По данным Bloomberg, в феврале штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований — более $53 млн. С момента старта кампании демократ получил более $331 млн от доноров и большое финансовое преимущество перед своим соперником, отмечало агентство.

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Теги
Юлия Овчинникова
выборы президента США Дональд Трамп Джаред Кушнер Джо Байден
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