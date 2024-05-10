Российский вратарь повторил рекорд, одержав 7 побед подряд в плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:2 в овертайме в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (29-я минута), Алексис Лафренье (47) и российский форвард Артемий Панарин (62). У проигравших отличились Джейк Генцел (11) и российский нападающий Андрей Свечников (59).
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в Роли в ночь на 12 мая.
Панарин в текущем плей-офф забросил уже четыре шайбы и сделал пять голевых передач. Все четыре его гола были победными, это повторение клубного рекорда. В одном розыгрыше плей-офф НХЛ в истории «Рейнджерс» четыре победные шайбы забивали Фрэнк Буш (1927/28), Брайан Лич (1993/94) и Марк Мессье (1993/94).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 45 бросков из 47. Он выиграл уже семь матчей плей-офф подряд. По продолжительности победной серии россиянин сравнялся с Майком Рихтером, который в 1994 году также одержал семь побед подряд, что является рекордом «Рейнджерс».
В тройку звезд матча вошли три россиянина. Первой звездой стал Панарин, второй — Шестеркин, третьей — Свечников.
В 1994-м у «Рейнджерс» также было семь побед подряд в плей-офф, тогда команда завоевала Кубок Стэнли.
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