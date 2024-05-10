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Военная операция на Украине ,  
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Два дрона сбили на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: два дрона сбили на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области также сообщили в Минобороны.

Ранее в областном центре и районе объявили ракетную опасность. Сирену включили на 11 минут.

В Белгороде и районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность
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Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночью на 9 мая в регионе трижды объявляли ракетную опасность, при атаке на спальный район Белгорода пострадали 11 человек. В тот же день Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над областью. Также в регионе сбили беспилотник.

Два дрона сбили на подлете к Белгороду
Два дрона сбили на подлете к Белгороду

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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