Губернатор Гладков: два дрона сбили на подлете к Белгороду

Два дрона сбили на подлете к Белгороду

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области также сообщили в Минобороны.

Ранее в областном центре и районе объявили ракетную опасность. Сирену включили на 11 минут.

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночью на 9 мая в регионе трижды объявляли ракетную опасность, при атаке на спальный район Белгорода пострадали 11 человек. В тот же день Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над областью. Также в регионе сбили беспилотник.