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Венская конфузия
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Венская конфузия
Газета № 145 (2642) (0409) 03 сен, 23:57
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Венская конфузия
Новый скандал в российско-американских отношениях
Россия обвинила США в нарушении международного права в ходе закрытия трех дипломатических объектов России на территории Америки. Формально Вашингтон его не нарушал, считают некоторые эксперты, но сделал процедуру «унизительной»
Генконсульство России в Сан-Франциско, США (Фото: Eric Risberg / AP)

​Между обыском и осмотром

«Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сотрудники ФБР США 2 сентября посетили здание торгового представительства России в Вашингтоне. Он также сообщил, что российский лидер проинформирован об этом, и предложил дождаться реакции главы государства, когда его спросили о возможных ответных действиях России.

О том, что в зданиях торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке и генконсульства в Сан-Франциско власти США намерены провести обыски, говорилось в обнародованных вечером 1 сентября заявлениях Министерства иностранных дел России и официального представителя ведомства Марии Захаровой. В своем Facebook Захарова описала видеокадры, на которых, по ее словам, видно, как сотрудники ФБР проводят обыски в российских загранучреждениях. На выложенном Захаровой 3 сентября видеоролике мужчина в галстуке стучится в двери двух квартир в здании генконсульства в Сан-Франциско. Когда ему открывают, он, не представляясь, входит, быстро осматривает помещение и уходит.

Государственный департамент и ФБР США ситуацию не комментировали. Однако в комментарии высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который был разослан в американские СМИ, говорится, что имели место не обыски, а осмотры помещений, которые должны были перейти в собственность США. Со ссылкой на это письмо Foxnews сообщает, что здания российских дипломатических представительств были осмотрены представителями Госдепартамента в сопровождении российских дипломатов. «Эти инспекции были проведены для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту объектов и подтвердить, что российское правительство освободило здания», — цитирует разосланное письмо агентство AP.

Сообщения о том, что американские официальные лица собирались взломать двери или что агенты ФБР участвуют в зачистке помещений, являются ложными, утверждается в комментарии американского внешнеполитического ведомства (его текст опубликовал корреспондент Foxnews в Twitter).

Как рассказал «РИА Новости» торговый представитель России в Вашингтоне Александр Стадник, американская сторона считает, что здание торгпредства лишилось дипломатического иммунитета с середины дня 2 сентября. Примерно в это время начался досмотр помещения представителями США; он проходил в присутствии сотрудников посольства. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин. Досмотр продолжался около четырех часов.

Спор о конвенции

Мария Захарова назвала действия США «правовым беспределом», глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий — «беспрецедентным и грубейшим нарушением норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». Власти США, «сняв в считаные минуты дипломатический иммунитет с торгпредства РФ, односторонне толкуют нормы конвенции для оправдания собственного произвола», заявил он журналистам.

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Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — говорится в ст. 22 конвенции.

«США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательство США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность», — говорится в разосланном комментарии чиновника госдепартамента.

Формально США ничего не нарушали, так как провели осмотр на территории российских дипломатических объектов, когда они уже формально переходили в собственность страны, говорит юрист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Он также указывает на то, что ​американское национальное законодательство имеет приоритет над международным, поэтому юридически Вашингтон не нарушает международное право, так как действует в соответствии со своей Конституцией.

Проводившиеся американской стороной мероприятия в российских дипломатических объектах противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, они политически мотивированы и «имеют весьма сомнительный законный характер», не согласна Марина Силкина, кандидат юридических наук и юрист в области международного права.

«Унизительная процедура»

США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне 31 августа в ответ на ранее выдвинутое Москвой требование сократить количество сотрудников американской дипмиссии на 755 человек. У России и США, таким образом, останется равное количество консульств — по три.

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Политика

То, что США провели досмотр в российских дипломатических объектах, говорит о кризисе доверия между Вашингтоном и Москвой, считает американист Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Можно сказать, что это дипломатическая воронка, эскалация взаимных мер и санкций, но без предшествовавшей волны обвинений в адрес России, превращения российских дипломатов в общественном мнении США в «токсичных». Даже эта эскалация могла бы иметь более цивилизованные формы», — сказал эксперт РБК.

«До сих пор мы не слышали о том, чтобы инспекторы нашего МИДа считали по головам американских дипломатов, которым дозволено остаться в России. Да и сроки выполнения российских требований были гораздо более разумными, не в течение двух дней, хотя по количеству высылаемых дипломатов Россия, конечно, тоже установила печальный «мировой рекорд», — обращает внимание Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета. ​«Действия администрации Трампа выглядят как неоправданно жесткие и находящиеся на грани дипломатических приличий. Очевидно, что Трамп изо всех сил пытается показать, что он не пророссийский президент, и наносит российско-американским отношениям раны, которые очень трудно будет залечить», — заключает Цветков.

Автор: Павел Кошкин.
Теги: Америка , дипломатические отношения , Генконсульство России , Политика
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