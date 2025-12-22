Зеленский рассказал о секретных пунктах гарантий безопасности США

Украина и США разработали соглашение о гарантиях безопасности, который должны будут принять в конгрессе с «некоторыми деталями и приложениями закрытыми», сообщил Зеленский. По его словам, готов «базовый блок» документов

Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Американские гарантии безопасности для Украины будут рассмотрены в конгрессе, часть документа не станут публиковать, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками МИДа по случаю Дня работников дипломатической службы. Текст выступления опубликован в телеграм-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, в числе наработок — документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельное соглашение между Киевом и Вашингтоном о двусторонних гарантиях безопасности.

«Они должны быть рассмотрены в конгрессе США с некоторыми деталями и приложениями закрытыми. И выглядит все это сегодня достаточно достойно. Но это пока наработки наших военных. Важно, что это наработка и наша, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — сообщил президент Украины.

Ратификация документа о гарантиях безопасности в конгрессе США будет отличать это соглашение от Будапештского меморандума, Минских соглашений и других договоренностей, рассказал Зеленский и добавил, что обсуждается длительность предоставления гарантий безопасности от США и возможность пролонгации в том же формате, в каком они будут приняты.

Зеленский перечислил и другие желаемые Украиной гарантии безопасности:

800-тысячная украинская армия, на финансирование которой требуется дополнительная поддержка союзников, а также «пакет сдерживания», то есть вооружение ВСУ;

членство в Евросоюзе — это, прежде всего, экономические гарантии безопасности, но также и оборонные программы;

«коалиция желающих» из 30 стран, часть из которых предоставит свой контингент, чтобы обеспечить безопасность «в небе, на земле, на море». Украинский президент отмечает, что необходимо обсудить детали этого — механизм поддержки для деэскалации (backstop), предоставление сил ПВО, авиации, разведки. Другие страны — участницы объединения, «которые нейтральны согласно их внутренним суверенным конституциям», обеспечат безопасность в отношении «энергетики, финансов, помощи, укрытий».

Зеленский рассказал, что ночью из США вернется украинская переговорная группа, которая доложит о результатах встреч. Также Киев ожидает от Вашингтона «фидбэк» после переговоров с российской стороной. Украинский президент подчеркнул, что готов «базовый блок всех документов», но некоторые положения не готова принять украинская сторона, а часть положений, уверен он, не будет принята российской.

20-21 декабря с представителями США в Майами встречался спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По возвращении он встретится с президентом Владимиром Путиным в Москве, полученные Дмитриевым сигналы изучат, рассказали в Кремле.

Помощник президента Юрий Ушаков допустил, что большинство предложений «нам не подойдут». «Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — отметил он.