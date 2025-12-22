NBC сообщил о гибели создателя серии видеоигр Call of Duty

Экс-глава разработчика Call of Duty Винс Зампелла погиб в аварии в США

Бывший гендиректор студии Infinity Ward, создавшей серию видеоигр Call of Duty, директор Respawn Entertainment Винс Зампелла скончался в аварии в Лос-Анджелесе, сообщает NBC4. Ему было 55 лет.

По данным полиции, автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение, пассажира выбросило из машины.

