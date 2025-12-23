В США подтвердили гибель двух военных на Украине
Семьи подтвердили гибель двух добровольцев из США на Украине, воевавших на стороне Киева, в начале декабря.
Майкл Захерл называет 29-летнего Брайана Захерла своим племянником. В посте на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) от 5 декабря говорится, что Брайан Захерл служил в американской армии и помогал в подготовке украинских военных, в процессе сблизившись с некоторыми из них. Он поддерживал с ними связь после увольнения со службы.
«Когда он получил известие о том, что несколько человек были убиты в бою, он почувствовал себя обязанным вернуться и помочь им сражаться. Брайан был убит в бою пару дней назад. Его жена Ким и двое детей находятся в Киеве, ожидая, когда условия позволят забрать его тело с поля боя. Затем они смогут доставить его домой», — рассказал Майкл Захерл.
«У всех нас разбито сердце, но мы очень горды. В наши дни эгоизм, похоже, в моде, поэтому жертва Брайана кажется немного более героической. Память о его добром сердце немного облегчает нашу скорбь. То, что делали или не делали мировые лидеры, казалось, не оказывало на меня прямого эмоционального воздействия. А теперь оказывает», — заключил Захерл.
Гибель Брайана Захерла в начале декабря подтвердила и школа подготовки телохранителей Executive Security International (ESI), базирующаяся в Колорадо. В публикации в Facebook сказано, что Захерл окончил подготовку в ESI прошлой весной.
О гибели второго американского военного Тая Уингейта Джонса — сообщила его сестра Эмбер также в Facebook. На это обратил внимание Newsweek. По словам Джонс, ее брат погиб 3 декабря при ударе дрона.
Как пишет Newsweek, Джонс и Захерл служили в международных силах под командованием украинского управления военной разведки ГУР, согласно сообщениям из аккаунтов, которые, по всей видимости, представляют разведывательную службу.
По данным The New York Times, к сентябрю в боях на Украине погибли как минимум 92 американца.
Москва называет иностранных граждан, вступающих в ряды ВСУ, наемниками и считают законными целями. В России их преследуют по закону. Так, в январе американца Томаса Патрика Крида заочно осудили на 13 лет по ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»