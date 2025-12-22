 Перейти к основному контенту

Политика⁠,
0

В Норвегии начали работу над планами эвакуации на случай вторжения

Фото: vali.lung / Shutterstock
Фото: vali.lung / Shutterstock

Власти Норвегии начали разработку планов эвакуации гражданского населения в районах с повышенным риском военных действий, сообщила глава управления гражданской защиты (DSB) Элизабет Орсэтер, передает VG.

По словам главы управления, DSB проводит оценку территорий, уязвимых из-за близости к России или наличия потенциальных военных объектов, в тесном взаимодействии с Вооруженными силами и полицией.

Муниципалитеты Тромсе, Финнмарка и Сёр-Варангера уже начали подготовку к возможной эвакуации. Местные власти будут отвечать за организацию перемещения населения, регистрацию эвакуированных.

«Мы не можем допустить, чтобы хотя бы один норвежец оказался по другую сторону оккупационной линии», — заявил мэр Барду Торальф Хеймдал.

DSB также выясняет, какие муниципалитеты могут стать зонами переселения, оценивая их возможности в сфере здравоохранения, жилья и образования. Разработка и обновление планов эвакуации станет одним из приоритетов DSB в 2026 году.

Welt рассказала о «невидимой войне» Европы и России
Технологии и медиа

Президент России Владимир Путин ранее назвал заявления западных политиков о возможной «большой войне» с Россией ложью и бредом. По его оценке, европейские чиновники раздувают «градус истерии» и создают впечатление неизбежного конфликта. Российская сторона считает, что эти публикации служат личным или групповым интересам, а не интересам народов Европы.

Представитель президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия не планирует нападение на НАТО и не угрожает европейским странам. Публикации о возможной атаке использовались, чтобы обосновать увеличение военных расходов альянса до 5% ВВП, отметил он.

Российские власти подчеркивают, что их политика в отношении Европы носит мирный характер, а заявления о грядущем конфликте с Россией не соответствуют действительности.

