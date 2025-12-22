 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Песков оценил слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине

Песков: неизвестно, что имел в виду Вэнс под «прорывом» в переговорах по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
В Кремле заявили, что не располагают информацией о «прорыве» в переговорах по Украине, о котором говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам Пескова, публичное урегулирование конфликта маловероятно
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Урегулированием российско-украинского конфликта вряд ли можно заниматься в публичном режиме, заявил телеканалу «Россия 1» представитель президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прорыве в переговорах.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал он.

Ранее Вэнс заявил, что администрация США расценивает текущий этап переговоров по Украине как «прорыв», поскольку стороны перешли к открытому обсуждению ключевых вопросов. По его словам, в последние недели и Москва, и Киев четко обозначили, какие позиции для них неприемлемы, а какие подлежат обсуждению. Участие сторон в переговорах он охарактеризовал как добросовестное, отметив при этом, что главным препятствием остается территориальный вопрос.

Вэнс отметил, что Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса, а в Киеве неофициально признают риск утраты этого региона. Еще одним приоритетом для Украины он назвал восстановление страны после конфликта. Вице-президент подчеркнул, что переговоры при посредничестве США будут продолжены, однако их исход не гарантирован и может не привести к мирному соглашению, несмотря на достигнутый прогресс.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика

На минувших выходных, 19–21 декабря, в Майами прошли консультации украинской делегации с представителями США и европейских стран по американскому мирному плану по Украине. От Киева участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов, США представлял спецпосланник президента Стив Уиткофф. По данным Axios, в переговорах также участвовали советники по нацбезопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Уиткофф сообщил, что стороны обсуждали параметры мирного урегулирования, гарантии безопасности для Украины и экономическое сотрудничество, назвав встречи продуктивными.

Параллельно в Майами прошли переговоры представителей США и России. От Москвы участвовал спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, от США — Уиткофф и Джаред Кушнер. Дмитриев заявил о готовности продолжать диалог.

Консультации с участием Украины, России, США и стран Европы проходили в Женеве, Абу-Даби, Москве, Берлине, Париже и Майами. Ключевым нерешенным вопросом остается территориальное урегулирование.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

