 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам СНГ. Как это было? Фото

Путин организовал экскурсию по Государственному Эрмитажу для лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран-участниц СНГ выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Государственному Эрмитажу. Как это было и с какими шедеврами ознакомились лидеры государств — в фоторепортаже РБК
Путин сопровождал гостей вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которы занимает этот пост больше 30 лет.
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Путин сопровождал гостей вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которы занимает этот пост больше 30 лет.

Местом встречи стал&nbsp;Александровский&nbsp;зал&nbsp;Зимнего дворца, посвященный&nbsp;памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Местом встречи стал Александровский зал Зимнего дворца, посвященный памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.

В составе экскурсантов были президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В составе экскурсантов были президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Вместе с ними экспозицию Эрмитажа осмотрели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Вместе с ними экспозицию Эрмитажа осмотрели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Гости осмотрели Золотую кладовую, зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года, посетили Павильонный зал Малого Эрмитажа.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Гости осмотрели Золотую кладовую, зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года, посетили Павильонный зал Малого Эрмитажа.

Прогулявшись по Эрмитажу, лидеры стран СНГ собрались на неформальный саммит в Георгиевском зале музея, который также называют Большим тронным залом.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Прогулявшись по Эрмитажу, лидеры стран СНГ собрались на неформальный саммит в Георгиевском зале музея, который также называют Большим тронным залом.

Во время экскурсии Путин рассказал Пашиняну, что Александровская колонна на Дворцовой площади стоит под собственным весом и ничем не закреплена.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Во время экскурсии Путин рассказал Пашиняну, что Александровская колонна на Дворцовой площади стоит под собственным весом и ничем не закреплена.

После заседания участники встречи увидели один из главных шедевров Эрмитажа &mdash; картину &laquo;Жертвоприношение Авраама&raquo; Рембрандта, которая вернулась после четырех лет реставрации.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

После заседания участники встречи увидели один из главных шедевров Эрмитажа — картину «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта, которая вернулась после четырех лет реставрации.

Лидеры СНГ задержались возле знаменитых часов &laquo;Павлин&raquo;. Фигуры павлина, петуха и совы движутся благодаря механизмам, которые входят в конструкцию автомата. Экспонат заводят каждую пятницу в 19:00, но для глав участников саммита сделали исключение.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Лидеры СНГ задержались возле знаменитых часов «Павлин». Фигуры павлина, петуха и совы движутся благодаря механизмам, которые входят в конструкцию автомата. Экспонат заводят каждую пятницу в 19:00, но для глав участников саммита сделали исключение.

Гости также посетили Гербовый зал, где осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами, и Николаевский зал, где проходит выставка &laquo;Искусство портрета. Личность и эпоха&raquo;. Во время экскурсии Пиотровский обратил отдельное внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место его попадания, которое свидетельствует о разрушении музея во время Великой Отечественной войны.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Гости также посетили Гербовый зал, где осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами, и Николаевский зал, где проходит выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха».

Во время экскурсии Пиотровский обратил отдельное внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место его попадания, которое свидетельствует о разрушении музея во время Великой Отечественной войны.

Делегация также познакомилась с работами Леонардо да Винчи &laquo;Мадонна Бенуа&raquo; и &laquo;Мадонна Литта&raquo;, которые были названы так по именам предыдущих владельцев картин. Как рассказали в Эрмитаже, особое внимание гостей привлек знаменитый &laquo;Амур&raquo; Э.М. Фальконе, созданный для будуара маркизы де Помпадур.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Делегация также познакомилась с работами Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта», которые были названы так по именам предыдущих владельцев картин.

Как рассказали в Эрмитаже, особое внимание гостей привлек знаменитый «Амур» Э.М. Фальконе, созданный для будуара маркизы де Помпадур.

Путин и ранее знакомил участников неформального саммита с шедеврами музеев Санкт-Петербурга. В 2022 году вместе с лидерами СНГ он посетил Русский музей. А в 2023 году главы государств были экскурсии в Петергофе, Царском селе и музее-заповеднике &laquo;Павловск&raquo;.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Путин и ранее знакомил участников неформального саммита с шедеврами музеев Санкт-Петербурга. В 2022 году вместе с лидерами СНГ он посетил Русский музей. А в 2023 году главы государств были экскурсии в Петергофе, Царском селе и музее-заповеднике «Павловск».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Алексей Васильев
мультимедиа Владимир Путин Государственный Эрмитаж Никол Пашинян Александр Лукашенко Касым-Жомарт Токаев Эмоли Рахмон Садыр Жапаров Сердар Бердымухамедов Шавкат Мирзиёев Михаил Пиотровский ...
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
NBC сообщил о гибели создателя серии видеоигр Call of Duty Общество, 23:11
Зеленский рассказал о секретных пунктах гарантий безопасности США Политика, 23:04
Губернатор Севастополя рассказал об отражении атаки дронов Политика, 22:43
Песков оценил слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине Политика, 22:41
Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам СНГ. Как это было? Фото Общество, 22:40 
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 22:29
Как золото, наука и профориентация встретились в одном пространстве Тренды, 22:28
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Спикер Рады анонсировал «одноразовый» закон о выборах Политика, 22:24
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
МИД Венесуэлы заявил о российской поддержке в борьбе с блокадой США Политика, 22:12
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 22:09
Кто такой Генри Форд и как ему удалось построить автомобильную империю Авто, 22:00
Российский вратарь Сорокин пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы Спорт, 21:57
Спикер Рады назвал условия для выборов на Украине Политика, 21:52