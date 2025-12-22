Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам СНГ. Как это было? Фото

Гости также посетили Гербовый зал, где осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами, и Николаевский зал, где проходит выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха».

Во время экскурсии Пиотровский обратил отдельное внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место его попадания, которое свидетельствует о разрушении музея во время Великой Отечественной войны.