Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам СНГ. Как это было? Фото
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран-участниц СНГ выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Государственному Эрмитажу. Как это было и с какими шедеврами ознакомились лидеры государств — в фоторепортаже РБК
Путин сопровождал гостей вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которы занимает этот пост больше 30 лет.
Местом встречи стал Александровский зал Зимнего дворца, посвященный памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.
В составе экскурсантов были президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Вместе с ними экспозицию Эрмитажа осмотрели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Гости осмотрели Золотую кладовую, зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года, посетили Павильонный зал Малого Эрмитажа.
Прогулявшись по Эрмитажу, лидеры стран СНГ собрались на неформальный саммит в Георгиевском зале музея, который также называют Большим тронным залом.
Во время экскурсии Путин рассказал Пашиняну, что Александровская колонна на Дворцовой площади стоит под собственным весом и ничем не закреплена.
После заседания участники встречи увидели один из главных шедевров Эрмитажа — картину «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта, которая вернулась после четырех лет реставрации.
Лидеры СНГ задержались возле знаменитых часов «Павлин». Фигуры павлина, петуха и совы движутся благодаря механизмам, которые входят в конструкцию автомата. Экспонат заводят каждую пятницу в 19:00, но для глав участников саммита сделали исключение.
Гости также посетили Гербовый зал, где осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами, и Николаевский зал, где проходит выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха».
Во время экскурсии Пиотровский обратил отдельное внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место его попадания, которое свидетельствует о разрушении музея во время Великой Отечественной войны.
Делегация также познакомилась с работами Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта», которые были названы так по именам предыдущих владельцев картин.
Как рассказали в Эрмитаже, особое внимание гостей привлек знаменитый «Амур» Э.М. Фальконе, созданный для будуара маркизы де Помпадур.
Путин и ранее знакомил участников неформального саммита с шедеврами музеев Санкт-Петербурга. В 2022 году вместе с лидерами СНГ он посетил Русский музей. А в 2023 году главы государств были экскурсии в Петергофе, Царском селе и музее-заповеднике «Павловск».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»