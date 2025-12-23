 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок

Россияне столкнулись с ростом сроков доставки посылок через границу. Задержки происходят ежегодно из-за вала отправлений перед праздниками, но в этом году на них также повлияло ужесточение проверок таможней
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

Крупные игроки доставки товаров из-за рубежа заявили о задержках отправлений. О такой проблеме РБК сообщили представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Компании объясняют задержки кратным предновогодним увеличением числа отправлений, ужесточением пограничного и таможенного контроля и сложными погодными условиями в отдельных регионах. Часть игроков заявили РБК, что задержки значительно превышают масштаб прошлогодних, но другие назвали их сопоставимыми.

Представитель Федеральной таможенной службы заявил РБК, что с ее стороны задержек в оформлении товаров трансграничной торговли не наблюдается. Он отметил, что в преддверии Нового года традиционно наблюдается высокий сезон, когда количество международных почтовых отправлений в Россию увеличивается. Чтобы не допустить нарушения сроков таможенного оформления, служба оптимизировала работу смен на таможенных постах, прикомандировала туда сотрудников с других постов, изменила график работы. Он утверждает, что подаваемые почтовым оператором на таможенный контроль международные отправления «оформляются строго в сроки, установленные законодательством».

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря
Общество

Представитель «Почты России» также сообщил, что задержки в доставке трансграничных посылок связаны прежде всего с кратным увеличением числа отправлений. «На пиковый период почта мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений, привлекла персонал для подработки на объектах и дополнительный транспорт», — сказал он.

Как участники рынка объясняют задержки

«Многие крупные e-commerce-платформы используют почтовый канал для международной доставки, и в высокий сезон — традиционно со второй половины ноября и до середины января — по трансграничным отправлениям возможны умеренные увеличения сроков доставки из-за кратного роста посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников», — объяснил РБК представитель CDEK.Shopping. По его словам, изменения в сроках затрагивают в основном первый этап международной доставки — за пределами России. Речь идет о зарубежных логистических и таможенных процессах, где в этот период существенно возрастает объем отправлений. На российской стороне влияние высокого сезона значительно менее выражено, отметили в компании.

Масштаб задержек ежегодно увеличивается, потому что доля онлайн-покупок через маркетплейсы в общем объеме розницы постоянно растет, отмечает председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая. «В этом случае выигрывают продавцы, которые работают с товарами отечественного производства. Для них открывается стратегическое преимущество за счет более короткого срока доставки. Пока зарубежные посылки неделями лежат на таможне из-за очередей и перегруженности международной логистики, российский товар уже находится на ближайшем к клиенту складе», — отметила она.

Почты по всему миру приостановили доставку посылок в США из-за пошлин
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

По данным аналитической компании INFOLine, российский рынок онлайн-торговли по итогам 2024 года вырос на 37%, до 11,3 трлн руб., — это более 20% всех розничных продаж в стране. На трансграничную торговлю в первом полугодии 2025 года пришлось 157 млрд руб., или около 3% от всего объема интернет-торговли в России (внутренний рынок — 5,3 трлн руб.). Это на 31% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По сумме онлайн-покупок самыми популярными категориями товаров, которые россияне заказывали в иностранных интернет-магазинах в первом полугодии, оказались электроника и бытовая техника, товары для дома, а также одежда и обувь.

По отдельным категориям товаров сроки доставки выросли в два раза и более, заявил РБК президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков. Основной причиной, по его словам, является более длительный процесс таможенных процедур. «Сейчас ужесточается в принципе таможенный контроль за товарами из-за рубежа. Он становится боле тщательным и долгим. В прошлом году тоже были задержки, но все-таки сроки были другими», — говорит Митюков. По его словам, более длительный процесс таможенных процедур нужен для борьбы с серым импортом. Логистика внутри страны работает в штатном режиме, и никаких существенных задержек на этом этапе нет, говорит Митюков.

Ужесточение контроля над ввозом товаров по всей территории границы с ЕАЭС направлено на борьбу с серым импортом и способно приводить к очередям и, как следствие, задержкам, отметил Денис Малахов, директор по международным перевозкам и таможенным операциям DPD в России. Но роль играет и сезонное увеличение объемов поставок, а также погодные условия. «Например, в одном из городов Китая, Урумчи, откуда мы везли груз, недавно в течение нескольких дней шли проливные дожди, и самолет вылетел позже, чем планировалось. В России тоже не все просто — грузы везут по Транссибирской магистрали, и недавние проблемы с погодой, например, в Перми привели к заторам на дороге и задержкам в доставке», — отметил он.

Малахов также упомянул проблемы на границе с Казахстаном, где осенью тысячи машин стояли в пробках: через эту границу везли много дешевых товаров из Китая, и те фуры, у которых не было нужной документации, не могли въехать. Для решения проблем с очередями президент России Владимир Путин выпустил указ, который упростил ввоз товаров из Казахстана и Киргизии до 8 декабря. Позднее действие указа было продлено до 25 декабря. «Для упрощенного ввоза перевозчик должен иметь уведомление от получателя-юрлица, что тот задекларирует товар позже. В январе таких больших объемов не ожидается, поэтому и очередей не должно быть. Нас эта ситуация с заторами на границе с Казахстаном практически не затронула, поскольку груз из Китая мы возим по другому маршруту — через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Забайкальск. Да, были грузы, которые мы везли из Казахстана в Россию, но поскольку с документами у нас все в порядке, задержки, связанные с проверками, были некритичные», — отметил представитель DPD.

Несколько сотрудников РБК также отметили задержки в доставке товаров, заказанных из-за рубежа через маркетплейсы, в частности через Ozon. Представитель пресс-службы компании сообщил, что они фиксируют единичные задержки — семь из десяти товаров доставляются вовремя. «Хотя доля иностранных товаров в общем обороте Ozon пока не так высока, на Ozon Global представлено свыше 50 млн товаров из Китая и Турции. Чтобы упростить логистику, в этом году мы запустили первый среди маркетплейсов России таможенно-логистический центр в Благовещенске Амурской области, где проходит таможенное оформление зарубежных товаров и их хранение до получения необходимых таможенных документов», — сообщил он.

Представитель РВБ (Wildberries&Russ) говорит, что компания не фиксирует заметного увеличения сроков доставки зарубежных товаров. Он отметил, что в отдельных случаях, например при доставке товаров продавцов из стран, не входящих в ЕАЭС, сроки могут превышать стандартные для этой платформы два-три дня и составлять более двух недель, но это «устоявшаяся норма всего рынка электронной торговли в текущих логистических реалиях».

Представитель «Яндекс Маркета» отказался от комментариев.

