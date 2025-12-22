 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Спикер Рады анонсировал «одноразовый» закон о выборах

Украине нужен одноразовый закон для выборов во время боевых действий, заявил спикер Рады Руслан Стефанчук. Ключевые вопросы — голосование украинцев за рубежом и военных на фронте
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук (Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украине нужен новый закон для проведения выборов во время боевых действий, он будет одноразовым — «только для этих выборов», заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Новини. Live» опубликовало видеозапись его выступления.

«А далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, которая предусмотрена в Конституции, в выборном кодексе, и будем двигаться этим путем», — добавил Стефанчук.

Рабочая группа будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК.

Восьмые президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что украинское законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения. Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным лидером Украины.

«Нам нужны выборы, которые будут признаны демократичным цивилизованным миром. А для этого нужно, чтобы цивилизованный мир приехал в Украину как наблюдатель и подтвердил демократичность этих выборов», — сказал Стефанчук.

Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Кроме того, Стефанчук перечислил условия для разработки законопроекта. Среди ключевых вопросов, которые предстоит решить, — условия голосования граждан Украины, находящихся за рубежом. Помимо этого, речь идет и о создании условий для голосования военных на фронте и об их праве избираться.

«Многие страны, в том числе Европейский союз, запрещают голосование за пределами дипломатических или консульских учреждений. Нам надо понять, как этот закон будет соотноситься с тем национальным законодательством, которое существует во многих странах мира», — сказал председатель парламента.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране. «Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно — на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал он и добавил, что Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся в России, на ее территории.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Верховная рада Украины Руслан Стефанчук выборы президента Украина
