Зеленский поручил изменить даты праздников

Зеленский поручил разработать новые подходы к праздничным и особым датам календаря, чтобы они были «справедливыми и корректными». В пример он привел перенос Рождества с 7 января на 25 декабря в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку вместе с чиновниками и представителями гражданского общества разработать предложения по «определению новых и логических подходов» к праздничным и особым датам. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Бывают плохие календарные совпадения — и война внесла много таких изменений, когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко — [перенос] на 25 декабря, — так же другие даты должны быть справедливыми и корректными», — заявил Зеленский.

Католическая и протестантские церкви, использующие юлианский календарь, отмечают Рождество 25 декабря. РПЦ использует григорианский календарь, по которому Рождество празднуется 7 января. На Украине на официальном уровне отмечают Рождество 25 декабря еще с 2017 года, однако 7 января оставалось выходным днем, большинство верующих продолжали отмечать праздник в эту дату.

В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование рождества 25 декабря.

В то же году был принят закон об официальном переносе Рождества на 25 декабря и отмене выходного дня 7 января. Зеленский объяснил такую необходимость тем, что украинцам «долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни».

В Украинской православной церкви (УПЦ, в 2022 году объявила о своей независимости от РПЦ) подчеркнули, что празднование Рождества «совпадало не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме». В Кремле изменение церковного календаря на Украине называли безумием.

Также после начала боевых действий на Украине были изменены даты других праздников и памятных дат. Так, с 2023 года 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, а 9 мая — День Европы (приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз).

В том же году сменились даты празднования Дня украинской государственности (с 28 на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 на 1 октября).