Белорусская кухня несет потери

Раскрыта крупнейшая сеть поставщиков санкционных продуктов в РФ

«Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу: ФТС раскрыла крупнейшую сеть его поставщиков и прибегла к помощи ЦБ, чтобы осложнить жизнь ее участникам

Уничтожение санкционных продуктов. 2015 год (Фото: пресс-служба Россельхознадзора / ТАСС)

​В последние три года Белоруссия являлась главным бенефициаром введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продуктов из стран Евросоюза. «Белорусские» киви и устрицы стали поводом для шуток даже на уровне федеральных чиновников, а информационные сводки Федеральной таможенной службы (ФТС) и Россельхознадзора регулярно сообщают о задержаниях нелегальных партий такой продукции.

Сейчас российская сторона впервые раскрыла сеть из нескольких десятков поставщиков такой продукции и намерена существенно затруднить их работу.

По данным Россельхознадзора, с августа 2015 года, когда началось уничтожение санкционных продуктов, и до конца июля 2017 года было задержано свыше 16,5 тыс. т контрабандных фруктов и овощей и более 600 т мяса и сыра. Сколько запрещенных товаров успешно пересекло российскую границу, неизвестно. Но у российских контролирующих органов нет сомнений в том, что большая их часть поступает из Белоруссии. «Как только товар попадает на территорию Белоруссии, он становится товаром ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — РБК) и может свободно обращаться на территории входящих в него стран. Если маркировка страны происхождения на товаре перебита или переклеена, доказать, откуда он прибыл на самом деле, практически невозможно», — поясняет источник РБК, близкий к ФТС. Экспертиза может определить регион происхождения, но к нему могут относиться сразу несколько стран, в том числе не подпавшие под эмбарго, добавляет он.

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Компенсация за устрицы

Федеральная таможенная служба составила список из 29 российских компаний — основных продавцов «санкционки» в стране, рассказал РБК источник, близкий к ведомству. РБК ознакомился с перечнем этих компаний. Согласно данным об этих юрлицах из «СПАРК-Интерфакса», большая часть из них была зарегистрирована в период с 2014 года, а учредителями в основном являются граждане Белоруссии. Основной вид деятельности этих компаний — поставка продуктов питания; почти у всех есть сертификаты на ввоз плодоовощной продукции, морепродуктов и других продуктов.

Список составлялся ФТС следующим образом, рассказал источник РБК. Прежде всего, под подозрение попали компании, которые, согласно паспортам сделок участника внешнеэкономической деятельности, имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков — республиканским унитарным предприятием (РУП) «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом», которые специализируются на ввозе в Белоруссию продукции, которая в России запрещена.

ФТС также проверила у этих трех компаний декларации о соответствии на поставляемую продукцию (они регистрируются Росаккредитацией и удостоверяют качество поставляемой продукции). Оказалось, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на санкционные продукты. «Чтобы получить этот документ, компания должна была ввезти в страну образцы продукции, но это нельзя сделать легально — значит, документ недействителен», — рассказывает собеседник РБК.

«Сомнительные» декларации (в которых указаны в том числе санкционные товары) таможня обнаружила и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской «тройкой». «Само по себе это не нарушение, но его косвенный признак, — говорит собеседник РБК. — Зачем получать документ на товар, который нельзя ввозить?»

По данным ФТС, с начала 2015 года 29 попавших в список компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию суммарно $125,7 млн. Теперь, кроме возбуждения дел об административных правонарушениях, им грозят также новые ограничения. В июле ФТС направила информацию о компаниях-нарушителях не только в Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития, но также и в Центробанк. «Таможня договорилась с ЦБ, что будет передавать ему информацию о совершении участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных операций, — рассказывает собеседник РБК. — Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам». Такая схема разработана для того, чтобы если не прекратить поставки контрабандной продукции, то значительно осложнить взаиморасчеты между нарушителями.

Кроме того, список нарушителей был отправлен и в Росаккредитацию. «Декларации о соответствии выдают уполномоченные организации. Нарушения при выдаче могут быть для Росаккредитации поводом для запрета уполномоченным организациям продолжать эту деятельность по определенным типам товаров», — поясняет собеседник РБК. Росаккредитация также может проверить лаборатории, которые должны были анализировать образцы товаров перед выдачей декларации.

Представитель пресс-службы Росаккредитации подтвердил получение письма от ФТС и выявленную незаконную схему поставок. «Было установлено, что зачастую декларантами в декларациях соответствия указывались протоколы испытаний, проведенных в недобросовестных лабораториях, которые в реальности никаких испытаний не проводили», — сообщил представитель службы. В результате уже прекращено действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы, — ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент». Проверка других причастных к выдаче «сомнительных» деклараций лабораторий продолжается.

Представитель пресс-службы ФТС сообщил РБК, что ведомство рассматривает «различные меры по ограничению ввоза запрещенной продукции на территорию России», но детали обсуждать отказался. В Роспотребнадзоре и Минэкономразвития подтвердили РБК информацию о получении документов о нарушителях от ФТС, но от дальнейших комментариев отказались. Не стали обсуждать это и в Центробанке. В Минсельхозе и Минпромторге не смогли подтвердить получение письма от таможенной службы.

Как еще предполагается блокировать поставки санкционных продуктов Как рассказал РБК представитель Росаккредитации, служба также готовит ряд новых мер, которые должны способствовать снижению объема ввоза нелегальной продукции. «В настоящее время поставщики используют следующую схему: граждане Белоруссии и Казахстана регистрируют в России декларации на санкционную продукцию, что законодательно не запрещено», — рассказывает собеседник РБК. Прямого запрета на выдачу декларации о соответствии в российском законодательстве сейчас не предусмотрено, но для ее получения поставщик может использовать только нелегальную схему ввоза образцов. Для того чтобы устранить правовую возможность использования данной схемы, Росаккредитация подготовила ряд поправок, которые предусматривают введение полного запрета на регистрацию в России деклараций о соответствии на санкционную продукцию. Предложения направлены в Минюст и после получения согласования будут внесены в правительство.

Запретить нельзя поставить

Белорусские компании — участники нелегальных поставок давно вызывали интерес у российских таможенников.

РУП «Белтаможсервис» было учреждено Государственным таможенным комитетом Белоруссии в 1999 году. По собственным данным, является крупнейшим оператором на рынке логистических услуг республики и имеет восемь филиалов. Компания включена в реестры владельцев складов временного хранения, таможенных складов, таможенных представителей, а также уполномоченных экономических операторов, что освобождает ее от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров.

По данным, которыми располагает ФТС, за первые пять месяцев 2017 года в Белоруссию было ввезено 975,24 тыс. т продукции, которая в России относится к санкционным группам товаров. Большая часть из этого объема — 835,22 тыс. т — была ввезена из «запрещенных» стран. При этом в адрес «Белтаможсервиса» было ввезено 93,88 тыс. т товаров, которые могли бы относиться к санкционным, из них 92,85 тыс. т — из стран, в отношении которых Россия ввела экономические меры. Основная часть ввозимой «Белтаможсервисом» продукции — овощи и фрукты (72,83 тыс. т), остальное — пищевые или готовые продукты (21,05 тыс. т). Хотя в общем расчете на РУП приходилось чуть больше 10% от общего объема ввоза «санкционных» товаров, источник РБК, близкий к ФТС, отметил, что на таможенных постах, расположенных на складах временного хранения «Белтаможсервиса», за пять месяцев 2017 года проводились таможенные операции с 554,4 тыс. т «санкционных» товаров (64% от всех ввезенных в Белоруссию товаров этой категории).

Всего за пять месяцев 2017 года из Белоруссии в Россию было ввезено 1,2 млн т товаров, которые относятся к тем же классам продукции, на которые распространяются санкции. Это больше, чем в предыдущие годы. Так, за аналогичный период 2013 года было ввезено 566,2 тыс. т, 2014-го — 726,6 тыс. т, 2015 года — 1,17 млн т, 2016 года — 1,09 млн т. Пятая часть поставленной продукции в 2017 году (268,72 тыс. т) относится к плодоовощной продукции. При этом, согласно таможенным данным, «Белтаможсервис» за пять месяцев 2017 года поставил в адрес резидентов России 178,63 тыс. т товаров, в том числе 47 тыс. т плодоовощной продукции. «Поставки от «Белтаможсервиса» идут в больших объемах», — подтвердили РБК в Россельхознадзоре, не предоставив конкретных цифр.

Две другие белорусские компании, участвовавшие в раскрытой ФТС схеме, известны гораздо меньше. Но и они уже попадали в сводки о нелегальных поставках. В частности, «Газ Венчуре» упоминалась в сообщениях на сайте Россельхознадзора как экспортер, поставляющий в Россию овощи и фрукты по поддельным фитосанитарным документам.

В компании «Белтаможсервис» РБК отказались комментировать претензии российских властей. В «Газ Венчуре» на запрос РБК не ответили. Представитель «Глобалкастом» заявил, что компания и ее контрагенты поставками санкционки не занимаются.

Попытка договориться

Российская сторона пыталась договориться с белорусскими властями о введении дополнительных мер, которые могли бы сократить количество нелегальных поставок. Как рассказала РБК помощник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции ведомство неоднократно предлагало белорусской стороне использовать «Аргус-Фито» — электронную систему, разработанную ведомством (позволяет в том числе создать единую базу данных о перемещении подкарантинных грузов и оформлять сопроводительные документы). «Но белорусские коллеги отказываются от этого, уверяя нас, что принимают все возможные меры [по борьбе с санкционными товарами]. Тем не менее снижения поставок запрещенной растительной продукции через Белоруссию не произошло, скорее наоборот», — констатирует Мелано. По ее словам, белорусы отказались и от предложения временно осуществлять совместный контроль на внешней границе ЕАЭС.

Кроме раскрытой ФТС схемы, существуют и другие способы организации нелегальной поставки, уточняет Россельхознадзор. Самый популярный — ввоз товаров по поддельным фитосанитарным сертификатам, например какой-либо африканской страны. Белоруссия пропускает такую продукцию и не запрашивает авторизацию сертификата даже в случае, если продукция нехарактерна для данной страны, отмечает Мелано. Поэтому Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз продукции из нескольких десятков стран Африки через Белоруссию. О еще одном способе ввоза товаров контрабандистами в интервью РБК рассказывал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Идет контрабанда, поставки продукции под видом «товаров прикрытия». Приходят контейнеры из Гамбурга, на них написано [что внутри] неопасная химия, герметик строительный. Открываешь — там шпик», — рассказывал он. Кроме того, экспортеры используют ложный транзит — когда по документам продукция из Белоруссии едет в Казахстан, а на самом деле реализуется на территории России.

Пресс-служба ФТС России сообщила, что в настоящее время готовится комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза юридическими лицами санкционной продукции. Эти меры коснутся как тех, кто использует белорусский участок таможенной границы, так и тех, кто ввозит санкционные товары в Россию напрямую, но недостоверно заявляет страну происхождения.

С 2016 года на приграничных территориях России действуют мобильные группы из сотрудников ФТС, Россельхознадзора и других служб, которые могут досматривать машины и проверять товар. Всего для борьбы с провозом санкционных продуктов было создано 35 групп: 21 — на границе с Белоруссией, 14 — на границе с Казахстаном. Весной глава ФТС РФ Владимир Булавин заявлял, что недоволен работой и эффективностью мобильных групп. В итоге ФТС пересмотрела подход к их деятельности — группы были передислоцированы с границы в места реализации товаров.

По словам Мелано, летом 2017 года для решения вопроса с реэкспортом Россельхознадзор предложил организовать в Минске встречу с участием представителей стран — экспортеров Евросоюза, которые организуют ввоз товаров только для белорусского рынка. «Но пока наши белорусские коллеги молчат», — констатируют в Россельхознадзоре.

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