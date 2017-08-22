Дата-центры поднялись со дна

Рынок коммерческой обработки данных в России вырос до $250 млн

Закон, предписывающий хранить данные россиян на территории страны, и «пакет Яровой» пока слабо повлияли на рынок коммерческих дата-центров, констатируют эксперты. Тем не менее его объем в валюте впервые вырос с 2013 года

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В прошлом году рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) впервые за последние несколько лет рос как в рублевом, так и в долларовом выражении, говорится в исследовании iKS-Consulting (есть у РБК). По итогам 2016 года его объем составил 16,8 млрд руб. (на 21% выше, чем в 2015 году), или $250 млн (плюс 11% к прошлому году). В то же время среднегодовой курс рубля к доллару за год вырос на 9,6%, до 67,19 руб. за доллар.

Как отмечают в iKS-Consulting, ключевые игроки рынка «вышли из кризиса и в целом смогли преодолеть дно, пришедшееся на 2015 год». «Для ряда игроков контракты на инженерное оборудование привязаны к курсу доллара и валютному коридору, в том числе и контракты, которые финансировались за счет заемного капитала. Это спровоцировало дополнительную нагрузку на бизнес в кризис. Ухудшение экономической ситуации в целом и ценовые войны не позволяли индексировать цены для существующих клиентов и повышать для новых. С учетом стабильного среднегодового курса за последние два года рынок действительно прошел дно», — отметил директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко.

Основной показатель для рынка ЦОДов — количество установленных в центрах стоек, или стандартных шкафов для размещения оборудования. В 2016 году количество стоек в российских дата-центрах выросло на 6,3%, до 30,5 тыс. штук. При этом 73% из этого количества пришлось на столичный регион.

По прогнозу iKS-Consulting, к концу 2017 года общее количество стоек в российских дата-центрах вырастет на 24,5%, до 38 тыс. штук. Объем этого рынка увеличится до 20 млрд руб., то есть на 19% по сравнению с 2016 годом, ожидают эксперты.

Законы в помощь

За последние два года в России были приняты законы, которые, по ожиданиям экспертов, должны были способствовать развитию рынка ЦОДов. Так, в сентябре 2015 года вступил в силу закон об обязательном хранении персональных данных россиян внутри страны. В первую очередь он коснулся зарубежных компаний, которые были вынуждены начать перенос части серверов с информацией о российских пользователях. Затем в июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал так называемый закон Яровой, который с 1 июля 2018 года обязывает все телекоммуникационные компании хранить записи разговоров и содержание переписки абонентов до полугода, а информацию о фактах коммуникации абонентов — от года до трех в зависимости от типа компании, что также потребует значительных вычислительных мощностей.

Рынку ЦОДов уделяется особое внимание в государственной программе «Цифровая экономика», которая была подписана в июле 2017 года премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ее рамках предлагается разработать генеральную схему размещения ЦОДов, учитывающую планы развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктур, а также создать в стране распределенную систему из восьми дата-центров, по одному на каждый федеральный округ. Для компаний — операторов ЦОДов планируется разработать льготы, такие как упрощенный порядок доступа к энергетической инфраструктуре и доступ на оптовый рынок электроэнергии.

Пока законодательные инициативы не сильно сказались на бизнесе российских операторов дата-центров. «Известные законопроекты по факту играют незначительную роль; «закон Яровой» пока носит исключительно теоретический характер, а закон о персональных данных дал приток в ЦОДы небольшого числа клиентов, — говорит президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. — В среднем такой поток можно оценить в несколько процентов емкости ЦОДов».

Как пояснил РБК интернет-омбудсмен и владелец Radius Group Дмитрий Мариничев, закон о переносе персональных данных россиян никак не сказался на росте рынка ЦОДов потому, что речь в нем идет о первичном сборе и хранении информации, а это «ничтожно малая величина». Он называет 21-процентный темп роста, показанный рынком в 2016 году, «очень маленьким» и считает, что показатель «должен расти кратно». «То, что мы видим сейчас — это пессимистичный сценарий, который предсказывался пару лет назад», — заметил Мариничев. По мнению интернет-омбудсмена, «закон Яровой» также не будет способствовать росту рынка ЦОДов, поскольку для его выполнения не нужны дата-центры: вместо них компании будут использовать другие, более дешевые варианты по хранению информации, например, ленточные накопители.

Загадка роста

Причины роста рынка носят комплексный характер, утверждают эксперты. «ЦОДы более активно начали развивать сопутствующие IT-услуги, оптимизировать расходы, отрабатывать новые, более эффективные бизнес-модели. Растет сама IT-индустрия, степень доверия к размещению в ЦОДах, построению распределенной IT-инфраструктуры клиентов», — говорит Игорь Дорофеев. Кроме того, некоторые крупные корпорации стали брать в долгосрочную аренду значительное количество стоек, что также сказалось на росте доходности бизнеса.

Cо стороны крупного ретейла, соцсетей и некоторых IT-компаний увеличилось количество проектов по переносу данных и передаче IT-инфраструктуры на аутсорсинг, отметил руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек. «Аренда IT-инфраструктуры экономически выгоднее и придает дополнительную гибкость бизнесу, позволяя заказчикам запускать новые сервисы и развивать существующие продукты без капитальных затрат на собственные площадки», — говорит он.

По его оценке, рынок коммерческих ЦОДов в России продолжит расти на 10–15% ежегодно. Его основной драйвер — это развитие дополнительных услуг, например облачных вычислений, которые позволяют быстрее наращивать оборот, чем обычная продажа стойко-мест, добавил эксперт. По прогнозу iKS-Consulting, в 2017 году процент доходов коммерческих дата-центров от облачных услуг составит не менее 28%. Для сравнения: до 2015 года он составлял менее 20%.

«Не только государственные структуры и крупные компании, но и многие предприятия малого и среднего бизнеса сейчас интересуются облачными сервисами, которые позволяют не тратиться на создание собственной телекоммуникационной инфраструктуры и получать сервис как услугу», — подтверждает Инна Губарева, представитель «Ростелекома», который владеет крупной сетью дата-центров «Ростелеком — Центры обработки данных», созданной из приобретенной за 4,05 млрд руб. группы компаний Safedata.