Минздрав: 8 человек находятся в стационарах после взрыва в центре МВД в Коми

До 12 выросло число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

Четверо госпитализированных находятся в очень тяжелом состоянии. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Число пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщили в региональном минздраве.

«В Коми республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в Городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии», — добавило ведомство.

Пострадавшие оказались слушателями центра МВД.

15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Управление МВД по Коми начало проверку. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом и был быстро локализован силами пожарных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.

В результате инцидента на крыше здания возник пожар. Республиканское МЧС сообщило, что для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание было локализовано на площади 340 кв. м.