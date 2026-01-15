До 12 выросло число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми
Число пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщили в региональном минздраве.
«В Коми республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в Городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии», — добавило ведомство.
Пострадавшие оказались слушателями центра МВД.
15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Управление МВД по Коми начало проверку. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом и был быстро локализован силами пожарных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.
В результате инцидента на крыше здания возник пожар. Республиканское МЧС сообщило, что для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание было локализовано на площади 340 кв. м.
