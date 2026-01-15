 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

До 12 выросло число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

Минздрав: 8 человек находятся в стационарах после взрыва в центре МВД в Коми
Четверо госпитализированных находятся в очень тяжелом состоянии. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты
Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС
Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Число пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщили в региональном минздраве.

«В Коми республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в Городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии», — добавило ведомство.

Пострадавшие оказались слушателями центра МВД.

Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Управление МВД по Коми начало проверку. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом и был быстро локализован силами пожарных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.

В результате инцидента на крыше здания возник пожар. Республиканское МЧС сообщило, что для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание было локализовано на площади 340 кв. м.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минздрав Республика Коми Сыктывкар взрывы госпитализация
Лента новостей
