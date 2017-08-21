Премьера поддержали Крымом

Владимир Путин и Дмитрий Медведев съездили в Севастополь

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в пятницу посетили Севастополь, премьер днем сопровождал президента на всех мероприятиях. Эксперты сочли это позитивным сигналом для премьера, который имеет шансы остаться на следующий срок

Владимир Путин и Дмитрий Медведев с участниками мотоклуба ​«Ночные волки» в Севастополе (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Поездка в Севастополь

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев совершили рабочую поездку в Севастополь. Поездка состоялась по совместной инициативе президента и премьера, программа прорабатывалась администрацией президента и аппаратом правительства, сообщили РБК в пресс-службе Кремля. В свою очередь, федеральный чиновник сказал РБК, что инициатива общих мероприятий исходила от Путина.

Сперва президент и премьер посетили новую школу в Казачьей бухте города. Осмотрев ее, Путин и Медведев коротко пообщались с ожидавшими их родителями учеников. «Это первая за тридцать лет школа, которую построили в Севастополе, и самая первая в Казачьей бухте. До этого детям приходилось ездить в другую часть города, добираться нужно было час», — посетовала одна из женщин в беседе с журналистами. У Путина оказались другие сведения: он сообщил родителям, что эта школа — первая, построенная в городе за последние двадцать пять лет. Медведев не говорил ничего, только улыбался. Встреча длилась не более десяти минут.

Когда первые лица собрались уходить, один из родителей, одетый в форму морского офицера, заявил: «Владимир Владимирович, есть люди, которые понимают, что делаете вы не только в масштабах страны, а в масштабах Земли. И эти люди будут стоять за вас».​ «Спасибо, это очень важно для меня», — поблагодарил Путин и вместе с премьером отправился на следующее мероприятие — возложение венков к историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея», посвященному малоизвестным страницам обороны Севастополя от немецких войск 1941–1942 годов и периоду окончания обороны летом 1942-го.

Возложение проходило совместно с участниками байк-шоу, которое в Севастополе ежегодно проводят «Ночные волки». Путин обнялся с лидером «Ночных волков» Александром Залдастановым (Хирург), гости байк-шоу из Германии подарили президенту картину под названием «Братское рукопожатие Германии и России». Согласно выложенному на YouТube видео беседы Путина с байкерами, Залдастанов пригласил президента на байк-шоу. «Я постараюсь быть, но не обещаю», — ответил российский лидер. «Я бы хотел, чтобы вы тогда какое-то послание нам передали, — попросил Хирург. — Это было бы, я думаю, очень в точку». Глава государства пообещал постараться и попрощался с байкером, пожав ему руку и обняв.

На встречу с деятелями культуры и науки Крыма и Севастополя Путин и Медведев тоже приехали вместе, но беседу поддерживал только президент.

Выслушав обстоятельный рассказ одной из участниц встречи об истории Севастополя, завершившийся просьбой присылать детей из российских регионов в город на три—пять дней, глава государства заявил, что «здесь нужно создавать русскую мекку». Севастополь — это «место рождения централизованного российского государства, идеологическая база для объединения славянских племен в единую нацию», добавил он.

Главный режиссер Севастопольского академического русского драматического театра Григорий Лифанов передал Путину «респект и уважуху» от молодых актеров и «низкий поклон» от пожилых. Глава севастопольского отделения «Поискового движения России» Александр Неменко сообщил, что в этом году движение «неожиданно выиграло грант, а это действительно очень надо». «Мы ничего особо не просим, потому что поисковики обычно больше дают, чем берут», — продолжил он, после чего вручил президенту книгу об обороне Севастополя. «Когда устанете от жизни, приходите к поисковикам», — предложил он. Путин лишь засмеялся в ответ.

Член Союза художников Елена Минина призналась, что у нее была мечта попить чай с президентом, «и вот сегодня мечта сбылась».

Сигнал элитам

Путин и Медведев в последние годы редко появляются вместе на публике. В марте 2017 года они оценили результаты работ по ликвидации экологического ущерба в арктической зоне России во время совместной поездки с министром обороны Сергеем Шойгу на один из островов Земли Франца-Иосифа. Это было первое совместное появление Путина и Медведева после антикоррупционных митингов в марте этого года с требованием отреагировать на фильм Алексея Навального «Он вам не Димон».

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на берегу озера Ильмень. 10 сентября 2016 года (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Другая совместная поездка премьера и президента произошла в сентябре 2016 года, когда они встретились с рыбаками на озере Ильмень в ​Новгородской области. Источники РБК указывали, что за неделю до голосования «Единая Россия» намерена запустить третью по счету волну агитации перед выборами в Госдуму. Целью агитации была попытка акцентировать связь единороссов с Путиным и соединить рейтинг президента с рейтингом партии. Кроме того, за месяц до поездки в интернете появилась петиция за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, которая набрала более 160 тыс. подписей.

Совместная поездка президента и премьера — это прежде всего сигнал элите о том, что Путин cобирается продолжить работать с Медведевым, считает федеральный чиновник. «Если бы президент сомневался, то за полгода до выборов не стал бы предлагать мероприятия», — говорит он. Ранее другой федеральный чиновник заявил РБК, что у Медведева есть шансы пойти на следующий срок.

К этой же точке зрения склоняются и опрошенные РБК эксперты. «Столь нарочито демонстрируемая близость не случайна, — согласился политолог Аббас Галлямов. — Путин решил укрепить публичные позиции премьера. Однако это вовсе не значит, что решение о судьбе Медведева принято и он останется на своем месте и после выборов. Все может быть гораздо проще: Путин решил таким образом слегка окоротить кого-то из слишком рьяных конкурентов премьера».

Политолог Михаил Виноградов считает совместную поездку Медведева с Путиным «позитивным сигналом» для премьера на фоне попыток ослабления конкурирующих с ним фигур (например, в ​судебном разбирательстве главы «Роснефти» Игоря Сечина с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым). «Другое дело, что в российских реалиях ни один сигнал не бывает окончательным — в этом может присутствовать и попытка потестировать реакцию на такую перспективу, ибо все же качество премьерства Медведева оценивается неодинаково, и в последние дни об этом снова поговаривали. Но тренд падения котировок Медведева летом все же приостановился», — рассуждает эксперт. Нынешняя поездка премьера с президентом может быть сигналом, что Медведев останется в обойме людей, «которые могут что-то приобрести после выборов 2018 года», предположил Константин Гаазе, советник ректора НИУ ВШЭ.

Как считает Галлямов, решение о судьбе правительства Путин будет принимать гораздо позже — уже в следующем году. Политолог Олег Игнатов также предлагает не делать преждевременных выводов о перспективах Медведева остаться на следующий срок.

В рамках подобных совместных поездок премьера и президента иногда принимаются важные для страны решения, отмечает руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. «По легенде в 2011 году якобы Путин с Медведевым на рыбалке приняли решение о том, что Путин возвращается на пост президента», — отметила эксперт. Становая добавила, что «для Медведева, наверное, важно лишний раз показаться рядом с Путиным, чтобы подчеркнуть, что еще слишком рано его списывать». «В последнее время много версий и предположений о том, что Медведев может остаться на посту премьера и после президентских выборов», — напомнила она.