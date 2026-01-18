Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России

Скотт Бессент (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Европа не может дать отпор России, заявил министр финансов США Скотт Бессент NBC News.

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал он.

Бессент также считает, что Гренландия не подвергнется нападению со стороны России или других крупных держав, если она будет принадлежать США, поскольку потенциальные противники будут опасаться американской военной мощи.

«Конфликта не будет, потому что Соединенные Штаты сейчас — самая горячая страна в мире», — отметил глава Минфина.

По его словам, Европа «слишком слаба», чтобы обеспечить свою безопасность.

«Европейцы демонстрируют слабость, США — силу», — уверен министр. «Президент считает, что укрепление безопасности невозможно без того, чтобы Гренландия была частью США», — сказал он.

