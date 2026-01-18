 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России

Глава Минфина США Бессент: Европа не способна дать отпор России
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Европа не может дать отпор России, заявил министр финансов США Скотт Бессент NBC News.

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал он.

Бессент также считает, что Гренландия не подвергнется нападению со стороны России или других крупных держав, если она будет принадлежать США, поскольку потенциальные противники будут опасаться американской военной мощи.

«Конфликта не будет, потому что Соединенные Штаты сейчас — самая горячая страна в мире», — отметил глава Минфина.

По его словам, Европа «слишком слаба», чтобы обеспечить свою безопасность.

«Европейцы демонстрируют слабость, США — силу», — уверен министр. «Президент считает, что укрепление безопасности невозможно без того, чтобы Гренландия была частью США», — сказал он.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны Политика, 21:46
Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России Политика, 21:42
Чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова родила второго ребенка Спорт, 21:36
В Москве разбили мемориальную доску с именем Анны Политковской Общество, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать» Политика, 20:52
Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии Политика, 20:31
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Собянин рассказал о развитии беспилотного транспорта в Москве Общество, 20:16
Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии Политика, 20:15
Винус Уильямс установила рекорд Australian Open и сразу проиграла Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
СК завел дело из-за падения глыбы льда в детскую коляску в Москве Общество, 19:45
NBC сообщил о жалобах Трампа на уязвимость Канады перед Россией и КНР Политика, 19:45
Клуб КХЛ назвал сроки восстановления Евгения Кузнецова после травмы Спорт, 19:35