branding image
Протесты в Иране⁠,
0

Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны

Президент Ирана Пезешкиан назвал покушение на Хаменеи объявлением войны
Сюжет
Протесты в Иране
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет равносильно полномасштабной войне с иранским народом, заявил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

По его словам, одной из основных причин сложной ситуации в жизни иранского народа остается «давняя враждебность», а также «бесчеловечные санкции» со стороны правительства США и его союзников.

Reuters сообщил о 5 тыс. погибших в ходе протестов в Иране
Политика
Тегеран, Иран, 8 января 2026&nbsp;г.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал к смене руководства в Иране. «Пришло время искать новое руководство в Иране», — заявил он. Хаменеи, в свою очередь, обвинил республиканца в насилии и беспорядках в Иране. Позднее глава Белого дома заявил, что верховный лидер республики виновен в разрушении страны и применении насилия «в невиданных ранее масштабах».

С момента назначения Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009 году, из-за роста цен на бензин в 2019-м. В 2022-м причиной стала гибель 22-летней иранки Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».

В декабрьских протестах, по данным правозащитников, погибли не менее 2,6 тыс. человек — рекордный показатель за время правления Хаменеи. При этом в Иране отключены интернет и мобильная связь, что осложняет точный подсчет жертв демонстраций.

Трамп ранее предупреждал, что поддержит протестующих при жестких действиях властей, а Axios сообщал о возможных военных ударах и кибератаках со стороны США. Иран ответил, что в случае атак законными целями станут Израиль и американские базы в регионе.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Иран США Дональд Трамп Али Хаменеи
Масуд Пезешкиан фото
Масуд Пезешкиан
президент Ирана
29 сентября 1954 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Как руководителю найти опору?
