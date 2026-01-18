Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны

Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет равносильно полномасштабной войне с иранским народом, заявил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

По его словам, одной из основных причин сложной ситуации в жизни иранского народа остается «давняя враждебность», а также «бесчеловечные санкции» со стороны правительства США и его союзников.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал к смене руководства в Иране. «Пришло время искать новое руководство в Иране», — заявил он. Хаменеи, в свою очередь, обвинил республиканца в насилии и беспорядках в Иране. Позднее глава Белого дома заявил, что верховный лидер республики виновен в разрушении страны и применении насилия «в невиданных ранее масштабах».

С момента назначения Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009 году, из-за роста цен на бензин в 2019-м. В 2022-м причиной стала гибель 22-летней иранки Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».

В декабрьских протестах, по данным правозащитников, погибли не менее 2,6 тыс. человек — рекордный показатель за время правления Хаменеи. При этом в Иране отключены интернет и мобильная связь, что осложняет точный подсчет жертв демонстраций.

Трамп ранее предупреждал, что поддержит протестующих при жестких действиях властей, а Axios сообщал о возможных военных ударах и кибератаках со стороны США. Иран ответил, что в случае атак законными целями станут Израиль и американские базы в регионе.