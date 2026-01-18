В Москве разбили мемориальную доску с именем Анны Политковской

В Москве в доме на Лесной разбили мемориальную доску с именем Политковской

В Москве на Лесной улице неизвестные разбили мемориальную доску с именем журналистки Анны Политковской, установленную на доме, где она жила и была убита. Об этом сообщил бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин в телеграм-канале.

«Новая газета», где работала Политковская, опубликовала фотографии разбитой доски и отметила, что редакция и дети журналистки требуют возбудить уголовное дело в отношении виновных.

Памятная табличка с надписью «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская» была установлена в первую годовщину ее убийства.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома в Москве. Следствие назвало мотивом убийства ее профессиональную деятельность.

В 2014 году за организацию и исполнение преступления были осуждены шесть человек. Организатором признали Лом-Али Гайтукаева, исполнителем — Рустама Махмудова; оба получили пожизненные сроки. Остальные фигуранты были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Гайтукаев скончался в колонии в 2017 году. Вину признал только бывший полицейский Дмитрий Павлюченков, чьи показания легли в основу приговора. Другой фигурант, также бывший силовик, экс-оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, участвовал в военной операции на Украине и был помилован в 2023 году. Заказчик убийства установлен не был.