Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать»
Украина будет проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.
«Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — сказал Сырский.
Если украинская сторона откажется от диалога, Россия достигнет своих целей военным путем, заявлял президент Владимир Путин в декабре. Среди приоритетных задач он называл создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, ее российская армия будет решать последовательно. Путин также говорил, что с учетом темпов российского наступления интерес Москвы к выводу ВСУ с занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям».
Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев никогда не был и не будет «преградой для мира». То, что Украина менее готова к заключению мирной сделки, утверждал президент США Дональд Трамп.
