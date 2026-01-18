 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать»

Главком ВСУ анонсировал наступления, так как в обороне победу не одержать
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев также продолжит «стратегическую оборонительную операцию», сообщил главком ВСУ, признав, что «в обороне победы не получишь». Если Украина откажется от диалога, Россия достигнет своих целей военным путем, заявлял Путин
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина будет проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

«Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — сказал Сырский.

FT узнала, что США думают создать «Совет мира» для Украины как в Газе
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Если украинская сторона откажется от диалога, Россия достигнет своих целей военным путем, заявлял президент Владимир Путин в декабре. Среди приоритетных задач он называл создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, ее российская армия будет решать последовательно. Путин также говорил, что с учетом темпов российского наступления интерес Москвы к выводу ВСУ с занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям».

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев никогда не был и не будет «преградой для мира». То, что Украина менее готова к заключению мирной сделки, утверждал президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Александр Сырский ВСУ наступление
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине
Политика
Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию
Политика
Зеленский заявил, что украинская энергосистема не покрывает 40% нужд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны Политика, 21:46
Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России Политика, 21:42
Чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова родила второго ребенка Спорт, 21:36
В Москве разбили мемориальную доску с именем Анны Политковской Общество, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать» Политика, 20:52
Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии Политика, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Собянин рассказал о развитии беспилотного транспорта в Москве Общество, 20:16
Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии Политика, 20:15
Винус Уильямс установила рекорд Australian Open и сразу проиграла Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
СК завел дело из-за падения глыбы льда в детскую коляску в Москве Общество, 19:45
NBC сообщил о жалобах Трампа на уязвимость Канады перед Россией и КНР Политика, 19:45
Клуб КХЛ назвал сроки восстановления Евгения Кузнецова после травмы Спорт, 19:35