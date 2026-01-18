Главком ВСУ анонсировал наступления, так как в обороне победу не одержать

Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать»

Киев также продолжит «стратегическую оборонительную операцию», сообщил главком ВСУ, признав, что «в обороне победы не получишь». Если Украина откажется от диалога, Россия достигнет своих целей военным путем, заявлял Путин

Фото: Reuters

Украина будет проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

«Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — сказал Сырский.

Если украинская сторона откажется от диалога, Россия достигнет своих целей военным путем, заявлял президент Владимир Путин в декабре. Среди приоритетных задач он называл создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, ее российская армия будет решать последовательно. Путин также говорил, что с учетом темпов российского наступления интерес Москвы к выводу ВСУ с занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям».

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев никогда не был и не будет «преградой для мира». То, что Украина менее готова к заключению мирной сделки, утверждал президент США Дональд Трамп.