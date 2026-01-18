 Перейти к основному контенту
Чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова родила второго ребенка

Аделина Сотникова родила второго ребенка
Аделина Сотникова в 2024-м вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко, с которым воспитывает сына. Появление второго ребенка фигуристка назвала «самым главным событием»
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Победительница Олимпиады в Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила в телеграм-канале, что 9 января родила второго ребенка.

«Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026-му», — написала 29-летняя фигуристка.

В 2022 году у Сотниковой и теннисиста Дмитрия Попко родился сын Адриан. Спортсмены поженились в 2024-м.

Сотникова на Играх в Сочи опередила в соревнованиях одиночниц кореянку Ким Ён А и итальянку Каролину Костнер. Также на счету Сотниковой две серебряные медали чемпионатов Европы.

Фигуристка объявила о завершении карьеры в марте 2020 года.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
