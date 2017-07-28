Платежи корпораций пойдут через ЦБ

Регулятор готовит собственную систему обмена финансовыми сообщениями

ЦБ готовит для российских компаний собственную систему обмена финансовыми сообщениями при проведении платежей. Компаниям это удобнее, банки же могут лишиться части своих комиссионных доходов

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

О том, что Банк России начал работу по созданию аналога SWIFT для корпораций, РБК рассказали несколько источников на финансовом рынке. В этой системе компании смогут обмениваться финансовыми сообщениями о плательщике, назначении платежа, реквизитах отправителя и получателя для оперативного совершения платежей.

«Сейчас создается рабочая группа, которая должна проработать все вопросы, связанные с работой компаний через систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС)», — подтвердил РБК президент Ассоциации корпоративных казначеев, директор департамента казначейства и управления рисками «Рольф» Владимир Козинец. Информацию подтвердили и в ЦБ. «ЦБ модифицирует систему по передаче финансовых сообщений — российский аналог SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), — сообщил регулятор в ответ на запрос РБК. — Компаниям будет предложено сервисное решение и прописаны специальные форматы обмена финансовыми сообщениями, минуя систему банк — клиент. Дополнительные специализированные сервисы для корпораций будут разработаны и внедрены в 2018–2019 годах».

Как поясняют собеседники РБК, смысл этого сервисного решения в том, чтобы вместо разных систем клиент — банк от нескольких банков компании могли осуществлять все платежи через одну систему — через ЦБ.

Банки уже несколько лет работают в СПФС. Сама она была создана в 2014 году после рекомендаций Европейского парламента отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, которые так и не были реализованы, но вызвали серьезное беспокойство российских банкиров и регулятора.

SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира и обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений в год. В России сообщество насчитывает более 600 участников, включая Банк России и крупнейшие банки. В России создана ассоциация пользователей системы SWIFT — «Россвифт».

В чем интерес компаний?

Как пояснили в Банке России, для компаний прямое участие в СПФС позволит сократить издержки на осуществление расчетов. «Для крупных корпораций одна из ключевых задач — управление своими платежными потоками, поскольку они работают с несколькими банками, где открыты их счета, причем Банк России не является одним из них, — говорится в ответе Банка России на запрос РБК. — В связи с этим у них есть потребность оптимизировать управление своей финансовой деятельностью через одну универсальную точку доступа, не привязанную к конкретному банку».

У крупных компаний счета чаще всего открыты во многих банках, каждый из которых предоставляет собственный доступ через банк — клиент, говорит Владимир Козинец. «При работе по системе банк — клиент требуется отдельная настройка внутренней информационной системы компании под каждый банк, нужен штат операторов, которые эти расчеты будут осуществлять, требуется дополнительное время для загрузки платежей. Кроме этого в момент выгрузки данных из системы компании в банк — клиент возникает ряд вопросов по безопасности платежей», — добавляет он.

Сейчас для участников СПФС тариф на услугу Банка России по передаче финансовых сообщений в формате SWIFT за каждое финансовое сообщение — 2,5 руб. При повышении трафика стоимость снижается: от 301–500 сообщений — 2 руб., свыше 500 — 1,5 руб.

Кроме удобства работа через СПФС может помочь компаниям минимизировать геополитические риски в ситуации с антироссийскими санкциями и возможным отключением от системы SWIFT, отмечают банкиры.

Правда, работать система будет только при платежах внутри страны. «Новый сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны», — сообщал ЦБ еще при запуске системы в 2014 году для банков.

Запустить систему и для компаний с самого начала тоже в 2015 году было невозможно. Поправки в закон «О Центральном банке Российской Федерации» о праве ЦБ оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам — юридическим лицам были внесены в 2015 году. При этом сама SWIFT возможность прямого подключения корпорациям предоставляла. Несколько российских компаний, в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Евразхолдинг», являются, согласно информации на сайте «Россвифт», прямыми участниками системы SWIFT.

По информации источника РБК, знакомого с ходом обсуждения, прямым участием в системе интересовались порядка 15 крупных российских компаний. Как сообщил собеседник издания, систему начала тестировать «Роснефть». Представитель «Роснефти» сообщил РБК, что в таком сотрудничестве компания заинтересована, однако не подтвердил факт начала сотрудничества с ЦБ по этой услуге. Источник в компании добавил, что это позволит обеспечить качество и эффективность платежей.

ЛУКОЙЛ и «Евразхолдинг» не ответили на запрос, в SWIFT отказались от комментариев.

Есть ли риски для банков?

«Услуги в СПФС платные, но конкурентные и являются сервисом доступа к банковским счетам корпораций, что позволяет банкам получать доходы от проведения расчетов по распоряжению клиентов», — уточнили РБК в Банке России. Вместе с тем банкиры пока затрудняются оценить последствия готовящихся нововведений. Мнения участников рынка разделились: одни считают, что банкам ничего не грозит, другие — что они лишатся части своих комиссионных доходов за проведение расчетов.

Большинство из топ-30 российских банков, которым РБК отправил запрос, оставили его без ответа. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. В ЮниКредит Банке отметили, что прямое пользование крупнейшими компаниями СПФС не снизит комиссионные доходы банков за осуществление расчетов. В банке «Ак Барс» отказались от комментариев по существу вопроса.

​«Окончательно говорить трудно, непонятно, сколько компаний действительно перейдут на эту систему, к тому же сейчас все идут к снижению издержек за счет информатизации, — рассуждает зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. — Возможно, с появлением альтернативы в виде системы Банка России банки как-то изменят свои предложения, чтобы улучшить условия для корпораций».

Банкиры напоминают, что все больше и больше корпораций хотят управлять финансами без участия банков. И возможностей для этого у них становится все больше. Так, на этой неделе компании получили альтернативу размещению средств в банках. Как писал РБК, у них появилась возможность размещать избыточную ликвидность через биржу под гарантии центрального контрагента. По мнению экспертов, это будет препятствовать дальнейшему снижению стоимости рублевого фондирования в целом по банковской системе и, как следствие, способствовать дальнейшему снижению прибыльности банковского бизнеса. «Расчетные операции для крупных банков достаточно затратны. В связи с этим уже через несколько лет их резонно будет проводить не через коммерческие банки, а через единый расчетный банк», — говорит казначей крупного банка.