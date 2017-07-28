Платежи корпораций пойдут через ЦБ

О том, что Банк России начал работу по созданию аналога SWIFT для корпораций, РБК рассказали несколько источников на финансовом рынке. В этой системе компании смогут обмениваться финансовыми сообщениями о плательщике, назначении платежа, реквизитах отправителя и получателя для оперативного совершения платежей.
«Сейчас создается рабочая группа, которая должна проработать все вопросы, связанные с работой компаний через систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС)», — подтвердил РБК президент Ассоциации корпоративных казначеев, директор департамента казначейства и управления рисками «Рольф» Владимир Козинец. Информацию подтвердили и в ЦБ. «ЦБ модифицирует систему по передаче финансовых сообщений — российский аналог SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), — сообщил регулятор в ответ на запрос РБК. — Компаниям будет предложено сервисное решение и прописаны специальные форматы обмена финансовыми сообщениями, минуя систему банк — клиент. Дополнительные специализированные сервисы для корпораций будут разработаны и внедрены в 2018–2019 годах».
Как поясняют собеседники РБК, смысл этого сервисного решения в том, чтобы вместо разных систем клиент — банк от нескольких банков компании могли осуществлять все платежи через одну систему — через ЦБ.
Банки уже несколько лет работают в СПФС. Сама она была создана в 2014 году после рекомендаций Европейского парламента отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, которые так и не были реализованы, но вызвали серьезное беспокойство российских банкиров и регулятора.
SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира и обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений в год. В России сообщество насчитывает более 600 участников, включая Банк России и крупнейшие банки. В России создана ассоциация пользователей системы SWIFT — «Россвифт».
В чем интерес компаний?
Как пояснили в Банке России, для компаний прямое участие в СПФС позволит сократить издержки на осуществление расчетов. «Для крупных корпораций одна из ключевых задач — управление своими платежными потоками, поскольку они работают с несколькими банками, где открыты их счета, причем Банк России не является одним из них, — говорится в ответе Банка России на запрос РБК. — В связи с этим у них есть потребность оптимизировать управление своей финансовой деятельностью через одну универсальную точку доступа, не привязанную к конкретному банку».
У крупных компаний счета чаще всего открыты во многих банках, каждый из которых предоставляет собственный доступ через банк — клиент, говорит Владимир Козинец. «При работе по системе банк — клиент требуется отдельная настройка внутренней информационной системы компании под каждый банк, нужен штат операторов, которые эти расчеты будут осуществлять, требуется дополнительное время для загрузки платежей. Кроме этого в момент выгрузки данных из системы компании в банк — клиент возникает ряд вопросов по безопасности платежей», — добавляет он.
Сейчас для участников СПФС тариф на услугу Банка России по передаче финансовых сообщений в формате SWIFT за каждое финансовое сообщение — 2,5 руб. При повышении трафика стоимость снижается: от 301–500 сообщений — 2 руб., свыше 500 — 1,5 руб.
Кроме удобства работа через СПФС может помочь компаниям минимизировать геополитические риски в ситуации с антироссийскими санкциями и возможным отключением от системы SWIFT, отмечают банкиры.
Правда, работать система будет только при платежах внутри страны. «Новый сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны», — сообщал ЦБ еще при запуске системы в 2014 году для банков.
Запустить систему и для компаний с самого начала тоже в 2015 году было невозможно. Поправки в закон «О Центральном банке Российской Федерации» о праве ЦБ оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам — юридическим лицам были внесены в 2015 году. При этом сама SWIFT возможность прямого подключения корпорациям предоставляла. Несколько российских компаний, в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Евразхолдинг», являются, согласно информации на сайте «Россвифт», прямыми участниками системы SWIFT.
По информации источника РБК, знакомого с ходом обсуждения, прямым участием в системе интересовались порядка 15 крупных российских компаний. Как сообщил собеседник издания, систему начала тестировать «Роснефть». Представитель «Роснефти» сообщил РБК, что в таком сотрудничестве компания заинтересована, однако не подтвердил факт начала сотрудничества с ЦБ по этой услуге. Источник в компании добавил, что это позволит обеспечить качество и эффективность платежей.
ЛУКОЙЛ и «Евразхолдинг» не ответили на запрос, в SWIFT отказались от комментариев.
Есть ли риски для банков?
«Услуги в СПФС платные, но конкурентные и являются сервисом доступа к банковским счетам корпораций, что позволяет банкам получать доходы от проведения расчетов по распоряжению клиентов», — уточнили РБК в Банке России. Вместе с тем банкиры пока затрудняются оценить последствия готовящихся нововведений. Мнения участников рынка разделились: одни считают, что банкам ничего не грозит, другие — что они лишатся части своих комиссионных доходов за проведение расчетов.
Большинство из топ-30 российских банков, которым РБК отправил запрос, оставили его без ответа. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. В ЮниКредит Банке отметили, что прямое пользование крупнейшими компаниями СПФС не снизит комиссионные доходы банков за осуществление расчетов. В банке «Ак Барс» отказались от комментариев по существу вопроса.
«Окончательно говорить трудно, непонятно, сколько компаний действительно перейдут на эту систему, к тому же сейчас все идут к снижению издержек за счет информатизации, — рассуждает зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. — Возможно, с появлением альтернативы в виде системы Банка России банки как-то изменят свои предложения, чтобы улучшить условия для корпораций».
Банкиры напоминают, что все больше и больше корпораций хотят управлять финансами без участия банков. И возможностей для этого у них становится все больше. Так, на этой неделе компании получили альтернативу размещению средств в банках. Как писал РБК, у них появилась возможность размещать избыточную ликвидность через биржу под гарантии центрального контрагента. По мнению экспертов, это будет препятствовать дальнейшему снижению стоимости рублевого фондирования в целом по банковской системе и, как следствие, способствовать дальнейшему снижению прибыльности банковского бизнеса. «Расчетные операции для крупных банков достаточно затратны. В связи с этим уже через несколько лет их резонно будет проводить не через коммерческие банки, а через единый расчетный банк», — говорит казначей крупного банка.