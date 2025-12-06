 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол увидел делегирование опасных задач Лондоном из-за соглашения с Осло

Лондон предпочитает делегировать рискованные задачи другим странам, заявил «РИА Новости» посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии создать совместный флот для отслеживания российских подлодок.

По его словам, Лондон не скрывает, что эти меры направлены на военное сдерживание России. «Такие рискованные задачи британцы, как известно, предпочитают выполнять чужими руками», — сказал дипломат.

Корчунов отметил, что позиция Норвегии вызывает «недоумение», поскольку Осло «под аккомпанемент пустых заверений в приверженности поддержанию «низкой напряженности в высоких широтах» на деле всецело поощряет наращивание присутствия вооруженных сил неарктических стран НАТО на норвежском Севере и в арктическом регионе».

Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией
Политика
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

4 декабря Великобритания и Норвегия подписали оборонный пакт для создания совместного флота по отслеживанию российских подлодок в Северной Атлантике. Соглашение, как отмечает Би-би-си, направлено на защиту подводных кабелей и трубопроводов и предусматривает в том числе совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Кроме того, флоты стран будут проводить совместные учения и подготовку морских пехотинцев в условиях отрицательных температур.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил о том, что в Москве видят попытки НАТО милитаризировать Арктику. Он заявил, что реакция России на это будет «как концептуальной, так и практической»

