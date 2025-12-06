 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT сообщила о планах SpaceX Маска вернуть статус самого дорогого стартапа

В октябре OpenAI обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире. Последняя ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой ее стоимость может достигнуть рекордной оценки в $800 млрд, пишет FT

Компания Илона Маска SpaceX, владелец терминалов спутникового интернет-сервиса Starlink, ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой стоимость компании может достигнуть рекордной оценки в $800 млрд, пишет Financial Times два источника. Это позволит ей обойти OpenAI Сэма Альтмана и стать самым дорогим стартапом в мире. Текущая оценка компании составляет $400 млрд.

SpaceX в последние дни общалась с инвесторами, чтобы оценить интерес к продаже акций.

Оценка в $800 млрд позволит SpaceX вернуть себе статус самой дорогой частной технологической компании в мире, обогнав OpenAI. Последняя в октябре обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд после продажи акций сотрудниками.

SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

В июле Bloomberg сообщал, что SpaceX планирует продажу акций, в результате которой оценка компании может достичь почти $400 млрд, что закрепит за ней статус самого дорогого частного стартапа в мире. Акции будут продаваться по цене $212 за бумагу, писало агентство. Это существенно выше цены в $185, установленной в декабре, когда компания была оценена в $350 млрд.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что SpaceX может получить контракт на $2 млрд от Пентагона на разработку спутников для проекта Дональда Трампа «Золотой купол». Речь идет о 600 спутниках, способных отслеживать ракеты и самолеты, уточняла газета. Компания также будет участвовать в двух других спутниковых проектах Пентагона, один из них, Milnet, связан с передачей конфиденциальных данных. SpaceX недавно объявила о запуске более 10 тыс. спутников Starlink, у нее крупнейший спутниковый парк в истории. Сжатые сроки создания купола дают SpaceX преимущество перед конкурентами, отмечала WSJ.

Елена Чернышова
SpaceX Илон Маск стартап продажа акций
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
