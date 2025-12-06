 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Афганистан начал поставлять в Россию хлопок

Первая партия хлопка из Афганистана прибыла на склад в Ивановскую область. До этого поставок хлопка в Россию из этой страны не было, сообщили в Россельхознадзоре. Афганский хлопок предложили через узбекистанских посредников
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Афганистан начал поставлять в Россию хлопок
Video

Афганистан впервые поставил хлопок в Россию. Первая партия весом в 45 тонн прибыла на склад в Ивановскую область, сообщил РБК генеральный директор компании «Примтекс», занимающейся поставками хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана для российских хлопкопрядильных фабрик, Дмитрий Бакаринов.

До сих пор поставки хлопка из Афганистана в Россию не осуществлялись, рассказали РБК в пресс-службе Россельхознадзора.

Бакаринов рассказал, что предложение о поставке поступило через узбекскую сторону. Афганская сторона предоставила результаты тестов проверки физико-механических показателей, после чего компания согласовала условия сделки и согласилась принять две пробные фуры продукции в Россию.

«Мы выбрали наиболее подходящие лоты, согласовали подходящую для отечественных переработчиков цену, и предложили афганским партнерам привезти две пробные фуры хлопка нам на склад в Ивановскую область», — рассказал Бакаринов.

Качество полученного из Афганистана хлопка будет проверено в работе фабрики, после чего «Примтекс» примет решение о следующей отгрузке.

Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами
Общество
Фото:Rohullah / XinHua / Global Look Press

Компания рассчитывает, что в перспективе ей удастся получать сырье по «конкурентной цене при стабильном качестве волокна», а также необходимый российским производителям полуфабрикат — пряжу, выработанную из афганского хлопка на прядильных фабриках Узбекистана.

«Примтекс» — основной поставщик хлопка в Россию, говорит Бакаринов. На сайте компании указано, что она была субпоставщиком IKEA: из поставляемого компанией волокна производили домашний текстиль, который продавался в магазинах торговой сети.

Осенью из Афганистана в Россию впервые поставили гранаты, а также 50 т яблок.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Александра Озерова
Афганистан хлопок Россия торговля
Материалы по теме
Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России
Политика
Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами
Общество
Талибы предложили России, США и Китаю посоревноваться за Афганистан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 08:32 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 08:32
Глава IRENA предсказал последствия недоинвестирования в «чистую» энергию Бизнес, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Слабое начало декабря. Топ-5 криптовалют с ростом за неделю Крипто, 09:00
Глава Института Европы назвал условие удвоения торговли России и ЕС Политика, 09:00
Глава Института Европы — о том, как вернуться к диалогу России и ЕСПодписка на РБК, 09:00
На Запорожской АЭС ночью приостанавливалось внешнее электроснабжение Политика, 08:59
Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках Политика, 08:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Суд в США обязал Минюст рассекретить часть материалов по делу Эпштейна Политика, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Синоптики спрогнозировали облачные выходные в Москве Общество, 08:26
США одобрили возможную продажу Дании 200 ракет AMRAAM Политика, 08:10
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Афганистан начал поставлять в Россию хлопок Бизнес, 08:00
Посол увидел делегирование опасных задач Лондоном из-за соглашения с Осло Политика, 07:27