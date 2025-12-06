Афганистан начал поставлять в Россию хлопок

Первая партия хлопка из Афганистана прибыла на склад в Ивановскую область. До этого поставок хлопка в Россию из этой страны не было, сообщили в Россельхознадзоре. Афганский хлопок предложили через узбекистанских посредников

Фото: China Photos / Getty Images

Video

Афганистан впервые поставил хлопок в Россию. Первая партия весом в 45 тонн прибыла на склад в Ивановскую область, сообщил РБК генеральный директор компании «Примтекс», занимающейся поставками хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана для российских хлопкопрядильных фабрик, Дмитрий Бакаринов.

До сих пор поставки хлопка из Афганистана в Россию не осуществлялись, рассказали РБК в пресс-службе Россельхознадзора.

Бакаринов рассказал, что предложение о поставке поступило через узбекскую сторону. Афганская сторона предоставила результаты тестов проверки физико-механических показателей, после чего компания согласовала условия сделки и согласилась принять две пробные фуры продукции в Россию.

«Мы выбрали наиболее подходящие лоты, согласовали подходящую для отечественных переработчиков цену, и предложили афганским партнерам привезти две пробные фуры хлопка нам на склад в Ивановскую область», — рассказал Бакаринов.

Качество полученного из Афганистана хлопка будет проверено в работе фабрики, после чего «Примтекс» примет решение о следующей отгрузке.

Компания рассчитывает, что в перспективе ей удастся получать сырье по «конкурентной цене при стабильном качестве волокна», а также необходимый российским производителям полуфабрикат — пряжу, выработанную из афганского хлопка на прядильных фабриках Узбекистана.

«Примтекс» — основной поставщик хлопка в Россию, говорит Бакаринов. На сайте компании указано, что она была субпоставщиком IKEA: из поставляемого компанией волокна производили домашний текстиль, который продавался в магазинах торговой сети.

Осенью из Афганистана в Россию впервые поставили гранаты, а также 50 т яблок.