«Цензурная машина» Евросоюза и наложенный на соцсеть X штраф подтверждают предупреждение президента США Дональда Трампа о перспективе «цивилизационного стирания» Европы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х.

«Жесткая цензурная машина ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, в очередной раз подтверждают содержащееся в Стратегии национальной безопасности предупреждение Трампа о «суровой перспективе цивилизационного стирания» Европы», — написал он.

Накануне ЕС оштрафовал X на €120 млн по обвинению в нарушении закона о цифровых услугах. «Нарушения включают в себя обманчивый дизайн «синей галочки», непрозрачность рекламного репозитория и непредоставление исследователям доступа к открытым данным», — говорится в сообщении.

В Стратегии национальной безопасности США (*.pdf), подписанной президентом Дональдом Трампом в ноябре, отмечается, что Европа рискует подвергнуться цивилизованному уничтожению. «Этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации», — говорится в документе.

Там указано, что доля континентальной Европы в мировом ВВП снизилась с 25% в 1990 году до 14% сегодня, а если нынешние тенденции сохранятся, примерно через 20 лет Европа может стать «неузнаваемой».