 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев увидел в цензуре ЕС подтверждение «стирания» Европы

«Цензурная машина» Евросоюза и наложенный на соцсеть X штраф подтверждают предупреждение президента США Дональда Трампа о перспективе «цивилизационного стирания» Европы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х.

«Жесткая цензурная машина ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, в очередной раз подтверждают содержащееся в Стратегии национальной безопасности предупреждение Трампа о «суровой перспективе цивилизационного стирания» Европы», — написал он.

Госдеп раскритиковал Европу из-за «оруэлловской» цензуры
Политика
Дональд Трамп

Накануне ЕС оштрафовал X на €120 млн по обвинению в нарушении закона о цифровых услугах. «Нарушения включают в себя обманчивый дизайн «синей галочки», непрозрачность рекламного репозитория и непредоставление исследователям доступа к открытым данным», — говорится в сообщении.

В Стратегии национальной безопасности США (*.pdf), подписанной президентом Дональдом Трампом в ноябре, отмечается, что Европа рискует подвергнуться цивилизованному уничтожению. «Этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации», — говорится в документе.

Там указано, что доля континентальной Европы в мировом ВВП снизилась с 25% в 1990 году до 14% сегодня, а если нынешние тенденции сохранятся, примерно через 20 лет Европа может стать «неузнаваемой».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Европа штраф Кирилл Дмитриев США Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дуров обвинил ЕС в «невыполнимых правилах» для технологических компаний
Политика
Госдеп раскритиковал Европу из-за «оруэлловской» цензуры
Политика
Цукерберг анонсировал «значительное сокращение цензуры» в Meta
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 07:22 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 07:22
Посол увидел делегирование опасных задач Лондоном из-за соглашения с Осло Политика, 07:27
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Средства ПВО сбили за ночь над Россией 116 дронов Политика, 07:23
Трамп усомнился в эффективности календаря детских прививок Политика, 07:09
Удалось ли Трампу на самом деле примирить Конго и Руанду Политика, 07:01
FT сообщила о планах SpaceX Маска вернуть статус самого дорогого стартапа Политика, 06:51
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Ленинградской области объявили опасность атаки дронов Политика, 06:29
Дмитриев увидел в цензуре ЕС подтверждение «стирания» Европы Политика, 06:28
Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины Политика, 05:41
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 05:25
Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке Политика, 05:24
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Дуров обвинил ЕС в «невыполнимых правилах» для технологических компаний Политика, 04:51