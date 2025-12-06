Дмитриев увидел в цензуре ЕС подтверждение «стирания» Европы
«Цензурная машина» Евросоюза и наложенный на соцсеть X штраф подтверждают предупреждение президента США Дональда Трампа о перспективе «цивилизационного стирания» Европы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х.
«Жесткая цензурная машина ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, в очередной раз подтверждают содержащееся в Стратегии национальной безопасности предупреждение Трампа о «суровой перспективе цивилизационного стирания» Европы», — написал он.
Накануне ЕС оштрафовал X на €120 млн по обвинению в нарушении закона о цифровых услугах. «Нарушения включают в себя обманчивый дизайн «синей галочки», непрозрачность рекламного репозитория и непредоставление исследователям доступа к открытым данным», — говорится в сообщении.
В Стратегии национальной безопасности США (*.pdf), подписанной президентом Дональдом Трампом в ноябре, отмечается, что Европа рискует подвергнуться цивилизованному уничтожению. «Этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации», — говорится в документе.
Там указано, что доля континентальной Европы в мировом ВВП снизилась с 25% в 1990 году до 14% сегодня, а если нынешние тенденции сохранятся, примерно через 20 лет Европа может стать «неузнаваемой».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили