В Ленинградской области объявили опасность атаки дронов
На территории Ленинградской области действует сигнал беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ленинградская область неоднократно подвергалась налетам дронов. Так, в ночь на 1 декабря Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА. Вскоре он сообщил, что над областью сбили четыре беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже удалось избежать.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили