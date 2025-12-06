 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Ленинградской области объявили опасность атаки дронов

На территории Ленинградской области действует сигнал беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В Рязани упали обломки беспилотников
Политика

Ленинградская область неоднократно подвергалась налетам дронов. Так, в ночь на 1 декабря Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА. Вскоре он сообщил, что над областью сбили четыре беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже удалось избежать.

