Военная операция на Украине
Средства ПВО сбили за ночь над Россией 116 дронов

Военная операция на Украине

В ночь на 16 декабря средства ПВО сбили над регионами России 116 беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. Над Тверской областью перехватили шесть аппаратов. Над Курской и Липецкой областями — по три. Еще два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью и по одному — над Орловской и Тульской областями.

Ранним утром губернатор Ленинградской области объявил в регионе беспилотную опасность и предупредил граждан о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В нескольких районах Рязани ночью упали обломки беспилотников, в результате чего начался пожар. Его оперативно потушили. Пострадавших и серьезных повреждений нет.

Материал дополняется

