Средства ПВО сбили за ночь над Россией 116 дронов
В ночь на 16 декабря средства ПВО сбили над регионами России 116 беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. Над Тверской областью перехватили шесть аппаратов. Над Курской и Липецкой областями — по три. Еще два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью и по одному — над Орловской и Тульской областями.
Ранним утром губернатор Ленинградской области объявил в регионе беспилотную опасность и предупредил граждан о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В нескольких районах Рязани ночью упали обломки беспилотников, в результате чего начался пожар. Его оперативно потушили. Пострадавших и серьезных повреждений нет.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили