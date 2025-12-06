Трамп усомнился в эффективности календаря детских прививок
Президент США Доанльд Трамп подписал президентский меморандум, поручив Министерству здравоохранения и социальных служб ускорить анализ календарей прививок других стран мира и привести американский в соответствие с «золотым стандартом науки и здравым смыслом». Об этом республиканец сообщил в Truth Social.
Он раскритиковал американский календарь детских прививок, заявив, что в нем вакцин «гораздо больше, чем необходимо». «Многие родители и ученые сомневаются в эффективности этого «календаря», как и я!» — написал он.
Кроме того, Трамп сообщил, что Комитет по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) принял решение отменить рекомендацию по прививкам новорожденных от гепатита B. Президент утверждает, что большинство младенцев не находятся в группе риска заболевания, передающегося преимущественно половым путем или через нестерильные иглы.
В сентябре Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет информировать врачей о том, что прием парацетамола (Tylenol) во время беременности повышает риск развития аутизма у детей. Bloomberg отметил, что республиканец не представил научных доказательств в поддержку этого утверждения.
Ученые вскоре отреагировали на заявление Трампа, раскритиковав его совет и предупредив, что отказ от препарата может представлять больший риск как для плода, так и для женщин. Позднее, в ноябре, 14 ученых из Великобритании, Испании и Австралии провели новое исследование, в ходе которого не удалось выявить убедительных доказательств связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития у детей аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
