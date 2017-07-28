«Седьмой континент» на сдачу

Александр Занадворов, владелец сетей супермаркетов «Седьмой континент» и гипермаркетов «Наш», полностью выходит из розничного бизнеса. Об этом РБК рассказал источник на розничном рынке. «Сделка по выходу из бизнеса будет оформлена как продажа прав аренды всех магазинов и бренда «Седьмой континент», — продолжает собеседник РБК. — При этом сами помещения как супермаркетов, так и гипермаркетов остаются в собственности структур Занадворова».
Сейчас «Седьмой континент» насчитывает 120 магазинов в Москве. Почти половина из них — 50 точек формата «магазин у дома» (площадь 300–500 кв. м) — планируется передать X5 Retail Group под принадлежащий ей бренд «Пятерочка», еще 18 гастрономов в «знаковых местах центра Москвы» (включая супермаркеты на Большой Лубянке, Манежной площади и улице Серафимовича) достанутся «Азбуке вкуса». Все 14 гипермаркетов «Наш» арендует сеть «Лента».
Сам бренд «Седьмой континент» вместе с правами аренды еще 37 супермаркетов, а также розничные остатки товара получит холдинг «Сладкая жизнь» (дистрибьютор и франчайзи Spar, Eurospar и Spar Express). Это давний партнер «Седьмого континента». В сентябре 2016 года холдинг и сеть Занадворова объединили логистику, а основатель «Сладкой жизни» Альберт Гусев вошел в совет директоров «Седьмого континента».
Оставшиеся 15 супермаркетов «Седьмого континента» сданы по отдельности под «Магнит», «Атак», «Дикси» и другие магазины.
Александр Занадворов, Альберт Гусев и представитель «Азбуки вкуса» подтвердили РБК схему сделки. «Компания рассматривает предложение об аренде части помещений, которые в настоящее время занимают магазины «Седьмой Континент», под «Пятерочку» или «Перекресток», — подтвердил РБК представитель X5 Retail Group. В «Ленте» не ответили на запрос РБК на момент публикации.
Рантье, а не продавец
Сдача площадей магазинов в аренду повысит позиции Занадворова в рейтинге российских рантье. По итогам 2016 года он занял 14-е место в списке крупнейших российских владельцев коммерческих площадей по версии Forbes. Ежегодный совокупный доход бизнесмена от аренды издание оценило в $180 млн.
Как рассказал РБК источник, близкий к сделке, все супермаркеты сданы в среднем на десять лет, «Лента» получила гипермаркеты на 15 лет. Общая площадь сданных помещений составляет около 370 тыс. кв. м. По словам собеседника РБК, супермаркеты сдавались на условиях ставки 9–10% от оборота магазина, гипермаркеты — 3,5–5%. Сам Занадворов не стал комментировать цифры по различным форматам, лишь отметил, что «средняя ставка по всем сданным объектам составила примерно 8%».
Исходя из отчетности «Ленты» за первый квартал 2017 года, средняя выручка одного гипермаркета может составлять около 1,5 млрд руб. в год. Таким образом, совокупный годовой платеж за аренду всех 14 гипермаркетов при ставке 3,5–5% может находиться в пределах 0,743–1,062 млрд руб. По оценке INFOLine, годовая выручка без НДС одной столичной «Пятерочки» составляет около 170 млн руб., «Азбуки вкуса» — 580 млн руб., «Седьмого континента» — 370 млн руб., «стандартного» сетевого супермаркета — около 400 млн руб. Таким образом, за супермаркеты Занадворов может получить с новых арендаторов при ставке 9–10% 3,51–3,9 млрд руб. в год.
По словам источника РБК на розничном рынке, доход Занадворова от аренды прежних «Седьмых континентов» может быть и больше. По информации собеседника, средний оборот на сданных площадях (из 370 тыс. кв. м примерно 185 тыс. кв. м — торговые) составляет 300–500 тыс. руб. с 1 кв. м в год (без НДС). Тогда при средней ставке 8% аренда может приносить бизнесмену в год до 7,4 млрд руб.
Вся недвижимость, принадлежащая Александру Занадворову, сейчас сконцентрирована в трех подконтрольных ему компаниях — ООО «МКапитал» (недвижимость супермаркетов «Седьмого континента»), ООО «Манежная площадь» (ТЦ «Охотный ряд») и ООО «Объединенные торговые центры регионов» (ОТЦР). Общая площадь всей принадлежащей бизнесмену недвижимости составляет около 1 млн кв. м, рассказал РБК источник, близкий к Занадворову. У «Манежной площади» — 70 тыс. кв. м, «МКапитала» — 510 тыс. кв. м и ОТЦР — 420 тыс. кв. м.
Последняя компания была создана относительно недавно, в сентябре 2016 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Занадворов стал ее единственным владельцем в декабре прошлого года. В конце июня 2017 года в числе акционеров появилась «дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции». Согласно сайту ОТЦР, цель компании — приобретение в собственность и управление недвижимым имуществом в регионах России. Речь идет о гипермаркетах «Наш», торговых центрах в Ростове, Ярославле, Орле и Нижнем Новгороде, офисном центре на Боровском шоссе, а также нескольких гипермаркетах в Обнинске, Челябинске и Рязани. Эти торговые центры принадлежали ранее группе компаний «Ташир». Представитель пресс-службы группы Зара Аджемян подтвердила информацию об их продаже, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Как пояснил источник, близкий к Александру Занадворову, вся недвижимость, принадлежащая бизнесмену, находится в залоге у Сбербанка и его структур. Общая сумма долговой нагрузки на три компании — порядка 70 млрд руб. «Последний кредит на 20 млрд руб. сроком на пять лет был выдан ОТЦР по схеме мезонинного финансирования, — поясняет источник РБК участие структур Сбербанка в капитале. — При продаже этой недвижимости Сбербанк получит 25%, Занадворов — 75% от суммы сделки».
Представитель пресс-службы Сбербанка отметил, что «эта информация относится к коммерческим отношениям банка и клиента», которые банк не комментирует.
Выход с континента
«Седьмой континент» был основан в 1994 году Владимиром Груздевым. Занадворов стал совладельцем сети в 2002 году. В 2004 году «Седьмой континент» вышел на IPO и привлек в ходе размещения свыше $80 млн. Через три года Занадворов увеличил свою долю до 75%, а в 2010 году выкупил у фонда семьи Груздева еще 21,3% компании. После этого «Седьмой континент» провел делистинг и стал частной компанией, на 100% принадлежащей Занадворову.
Как рассказывали РБК участники розничного рынка, после выхода Груздева из состава акционеров Занадворов неоднократно пытался продать «Седьмой континент» как полноценный проект, но покупателей так и не нашлось. «Магазины сети слишком разноформатные, и единым «лотом» продать их было очень сложно», — поясняют собеседники.
В 2013 году компания договорилась с X5 Retail Group о продаже аренды 130 магазинов на 15 лет, сделка оценивалась в $3 млрд. Однако Занадворов отказался от нее, после того как получил кредит Сбербанка на 44 млрд руб. «Я посчитал, что рациональнее будет вернуться к вопросу продажи операционного бизнеса через четыре-пять лет», — заявлял тогда Занадворов.
Но выход из розничного бизнеса Занадворов начал в итоге раньше, в 2016 году. В августе 2016-го в «Седьмой континент» пришел новый гендиректор Анатолий Подлесов, задачей которого было в том числе оптимизировать бизнес и сократить сеть с 156 магазинов до 120 за счет неэффективных точек, преимущественно в регионах. «Концентрация бизнеса в одном регионе позволит компании сэкономить на логистических издержках и сфокусировать внимание на оптимизации работы сети, которая началась летом этого года», — пояснял тогда Подлесов. В декабре прошлого года группа «Дикси» (развивает одноименный дискаунтер, а также супермаркеты «Виктория» и гипермаркеты «Мегамарт») выкупила у Занадворова часть недвижимости «Седьмого континента» в Калининграде.