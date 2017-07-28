«Седьмой континент» на сдачу

Владелец торговой сети вышел из розничного бизнеса

Александр Занадворов, владелец сетей «Седьмой континент» и «Наш», выходит из розничного бизнеса. Права аренды магазинов получат X5 Retail Group, «Азбука вкуса» и «Лента», бренд — холдинг «Сладкая жизнь»

​Александр Занадворов (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

​Александр Занадворов, владелец сетей супермаркетов «Седьмой континент» и гипермаркетов «Наш», полностью выходит из розничного бизнеса. Об этом РБК рассказал источник на розничном рынке. «Сделка по выходу из бизнеса будет оформлена как продажа прав аренды всех магазинов и бренда «Седьмой континент», — продолжает собеседник РБК. — При этом сами помещения как супермаркетов, так и гипермаркетов остаются в собственности структур Занадворова».

Сейчас «Седьмой континент» насчитывает 120 магазинов в Москве. Почти половина из них — 50 точек формата «магазин у дома» (площадь 300–500 кв. м) — планируется передать X5 Retail Group под принадлежащий ей бренд «Пятерочка», еще 18 гастрономов в «знаковых местах центра Москвы» (включая супермаркеты на Большой Лубянке, Манежной площади и улице Серафимовича) достанутся «Азбуке вкуса». Все 14 гипермаркетов «Наш» арендует сеть «Лента».

Сам бренд «Седьмой континент» вместе с правами аренды еще 37 супермаркетов, а также розничные остатки товара получит холдинг «Сладкая жизнь» (дистрибьютор и франчайзи Spar, Eurospar и Spar Express).​ Это давний партнер «Седьмого континента». В сентябре 2016 года холдинг и сеть Занадворова объединили логистику, а основатель «Сладкой жизни» Альберт Гусев вошел в совет директоров «Седьмого континента».

Оставшиеся 15 супермаркетов «Седьмого континента» сданы по отдельности под «Магнит», «Атак», «Дикси» и другие магазины.

Александр Занадворов, Альберт Гусев и представитель «Азбуки вкуса» подтвердили РБК схему сделки​. «Компания рассматривает предложение об аренде части помещений, которые в настоящее время занимают магазины «Седьмой Континент», под «Пятерочку» или «Перекресток», — подтвердил РБК представитель X5 Retail Group. В «Ленте» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Рантье, а не продавец

Сдача площадей магазинов в аренду повысит позиции Занадворова в рейтинге российских рантье. По итогам 2016 года он занял 14-е место в списке крупнейших российских владельцев коммерческих площадей по версии Forbes. Ежегодный совокупный доход бизнесмена от аренды издание оценило в $180 млн.

Как рассказал РБК источник, близкий к сделке, все супермаркеты сданы в среднем на десять лет, «Лента» получила гипермаркеты на 15 лет. Общая площадь сданных помещений составляет около 370 тыс. кв. м. По словам собеседника РБК, супермаркеты сдавались на условиях ставки 9–10% от оборота магазина, гипермаркеты — 3,5–5%. Сам Занадворов не стал комментировать цифры по различным форматам, лишь отметил, что «средняя ставка по всем сданным объектам составила примерно 8%».

Исходя из отчетности «Ленты» за первый квартал 2017 года, средняя выручка одного гипермаркета может составлять около 1,5 млрд руб. в год. Таким образом, совокупный годовой платеж за аренду всех 14 гипермаркетов при ставке 3,5–5% может находиться в пределах 0,743–1,062 млрд руб. По оценке INFOLine, годовая выручка без НДС одной столичной «Пятерочки» составляет около 170 млн руб., «Азбуки вкуса» — 580 млн руб., «Седьмого континента» — 370 млн руб., «стандартного» сетевого супермаркета — около 400 млн руб. Таким образом, за супермаркеты Занадворов может получить с новых арендаторов при ставке 9–10% 3,51–3,9 млрд руб. в год.

По словам источника РБК на розничном рынке, доход Занадворова от аренды прежних «Седьмых континентов» может быть и больше. По информации собеседника, средний оборот на сданных площадях (из 370 тыс. кв. м примерно 185 тыс. кв. м — торговые) составляет 300–500 тыс. руб. с 1 кв. м в год (без НДС). Тогда при средней ставке 8% аренда может приносить бизнесмену в год до 7,4 млрд руб. ​

Вся недвижимость, принадлежащая Александру Занадворову, сейчас сконцентрирована в трех подконтрольных ему компаниях — ООО «МКапитал» (недвижимость супермаркетов «Седьмого континента»), ООО «Манежная площадь» (ТЦ «Охотный ряд») и ООО «Объединенные торговые центры регионов» (ОТЦР). Общая площадь всей принадлежащей бизнесмену недвижимости составляет около 1 млн кв. м, рассказал РБК источник, близкий к Занадворову. У «Манежной площади» — 70 тыс. кв. м, «МКапитала» — 510 тыс. кв. м и ОТЦР — 420 тыс. кв. м.

Последняя компания была создана относительно недавно, в сентябре 2016 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Занадворов стал ее единственным владельцем в декабре прошлого года. В конце июня 2017 года в числе акционеров появилась «дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции». Согласно сайту ОТЦР, цель компании — ​приобретение в собственность и управление недвижимым имуществом в регионах России. Речь идет о гипермаркетах «Наш», торговых центрах в Ростове, Ярославле, Орле и Нижнем Новгороде, офисном центре на Боровском шоссе, а также нескольких гипермаркетах в Обнинске, Челябинске и Рязани. Эти торговые центры принадлежали ранее группе компаний «Ташир». Представитель пресс-службы группы Зара Аджемян подтвердила информацию об их продаже, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Как пояснил источник, близкий к Александру Занадворову, вся недвижимость, принадлежащая бизнесмену, находится в залоге у Сбербанка и его структур. Общая сумма долговой нагрузки на три компании — порядка 70 млрд руб. «Последний кредит на 20 млрд руб. сроком на пять лет был выдан ОТЦР по схеме мезонинного финансирования, — поясняет источник РБК участие структур Сбербанка в капитале. — При продаже этой недвижимости Сбербанк получит 25%, Занадворов — 75% от суммы сделки».