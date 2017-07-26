Свои среди чужих

Увеличилось количество российских компаний, пользующихсявСША услугами лоббистов

Российские компании сократили расходы на лоббирование своих интересов в США в полтора раза в первой половине 2017 года. Зато количество активных лоббистов выросло — в том числе из-за новых санкционных инициатив США

Фото: Иван Секретарев / AP

Расходы российских компаний (включая зарубежные «дочки») на официальное лоббирование своих интересов в США в первом полугодии 2017 года сократились на 34%. Они составили $470 тыс. (около 27 млн руб. по среднему курсу за период), подсчитал РБК по базе лоббистских раскрытий сената США (см. инфографику).

За первое полугодие прошлого года российские компании заплатили американским лоббистам $715 тыс., а за весь 2016 год их траты на продвижение интересов в Вашингтоне достигли почти $1,5 млн.

Хотя лоббистские расходы сократились, количество российских компаний, зарегистрированных в соответствии с американским законом о раскрытии лоббистской деятельности, в 2017 году увеличилось с по меньшей мере пяти, до по крайней мере семи. На прошлой неделе оператор МТС возобновил сотрудничество с вашингтонской GR-фирмой Prime Policy Group, прерванное в 2013 году, и сразу перевел ей $50 тыс. за услуги во втором квартале. В этом же месяце американская «дочка» Трубной металлургической компании (ТМК) IPSCO Tubulars наняла юридическую фирму King & Spalding — для лоббирования вопросов, связанных с принятием в конгрессе США закона о пересмотре российских санкций (Russia Sanctions Review Act of 2017). Акт призван закрепить существующие санкции против России и существенно ограничить возможности президента США Дональда Трампа по их смягчению или отмене.

Вашингтон — Воронеж

А в прошлом месяце лоббировать свои интересы в США начал российский бизнесмен Сергей Пойманов — экс-владелец крупнейшего в России производителя гранитного щебня, воронежского «Павловскгранита». В 2016 году Пойманов был признан банкротом как физлицо. Кредиторы «Павловскгранита» недавно утвердили механизм распродажи имущества бизнесмена на торгах, сообщал местный портал «Банки Воронежа». Сам Пойманов в мае был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями с целью вывода активов из-под контроля крупнейшего кредитора «Павловскгранита» — Сбербанка. Суд над ним проходит в Воронеже.

Причиной лоббирования интересов Пойманова в США может быть иск, поданный в конце 2016 года американской компанией PPF Management против Сбербанка, его президента Германа Грефа и ряда других ответчиков. PPF Management требует от ответчиков $750 млн, обвиняя их в «рейдерском захвате» «Павловскгранита». В лоббистском раскрытии юрфирмы Greenberg Traurig, представляющей интересы Пойманова и уже получившей $10 тыс., цели лоббирования описаны абстрактно: «Законодательный и административный мониторинг и разъяснительная кампания, касающиеся отношений США и России». РБК направил запрос в Greenberg Traurig. Лоббированием в конгрессе и федеральных агентствах США в интересах Пойманова занимается бывший сенатор-республиканец Тим Хатчинсон.

МТС опять платит лоббистам

Prime Policy с июля 2017 года поручено «представлять МТС в Вашингтоне» — большей конкретики в ее раскрытиях найти невозможно (Prime Policy не ответила на запрос РБК). Но за это компания уже получила от МТС $50 тыс. Prime Policy уже представляла интересы МТС в американских органах власти в 2012–2013 годах. Более 39% акционерного капитала оператора, входящего в группу АФК «Система», находятся в свободном обращении в виде американских депозитарных расписок (ADR).

Расписки МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала мая подешевели на 17% из-за судебного спора «Роснефти» с АФК «Система». Инвесторы опасались, что конфликт может затронуть и МТС, чьи акции в собственности «Системы» в конце июня были арестованы по требованию «Роснефти». Но источник, близкий к МТС, говорил РБК в июле, что «с МТС все будет в порядке, потому что это международная компания, торгуется на Нью-Йоркской бирже — это обстоятельство обезопасит ее в конфликте с «Роснефтью».

В 2012 году МТС лоббировала в США вопросы, связанные с ее бизнесом в Узбекистане, из которого она в итоге вышла в августе 2016-го. Узбекские сделки МТС, а также других операторов — VEON (бывший VimpelCom) и скандинавской Telia были предметом антикоррупционных расследований Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов говорит, что «первое, что приходит на ум», зачем МТС могли потребоваться услуги лоббистской фирмы в США, — расследование, связанное с деятельностью в Узбекистане.

Но представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил РБК, что представительство интересов оператора в США необходимо, поскольку компания торгуется на NYSE. «Это не новое сотрудничество, а продление ранее существовавшего, — уточнил он. — Никакого отношения к Узбекистану и «Роснефти» оно не имеет». «МТС с помощью лоббистских компаний может решать акционерные вопросы, поскольку многие инвесторы компании из США», — поясняет аналитик «Открытия» Александр Венгранович.

Санкции — это главное

РБК учитывал не только лоббирование российских компаний и граждан, но и подконтрольных им американских компаний. Поэтому в расчет включены лоббистские затраты инвестиционного подразделения Сбербанка в США Sberbank CIB USA Inc., американского дивизиона ТМК — Ipsco, оператора коммерческих пусков ракеты «Протон» International Launch Services (подконтролен Центру имени Хруничева).

Большинство российских компаний лоббируют вопросы, связанные с наложением и применением антироссийских санкций США, включая действующие исполнительные указы экс-президента Барака Обамы и санкционные законопроекты конгресса. Санкции указаны предметом лоббирования НОВАТЭКа и подконтрольной ему проектной компании «Ямал СПГ», TMK IPSCO, Сбербанка и ВТБ, а также Газпромбанка, который, впрочем, перестал тратить деньги на американских лоббистов в этом году. Представитель TMK IPSCO Мишель Лумис сказала, что не будет комментировать «обсуждения в Вашингтоне в отношении санкционного законопроекта конгресса, до тех пор пока они продолжаются».

ВТБ тоже не потратил ничего, судя по лоббистской базе конгресса, но у него есть и другой контракт — с американской юрфирмой Sidley Austin, который в этой базе не раскрывается. Он раскрыт в базе Минюста США по закону о регистрации иностранных агентов (FARA). За последнее отчетное полугодие с октября 2016 года по март 2017-го Sidley Austin получила от ВТБ чуть более $300 тыс. Компания предоставляет ВТБ «юридические консультации по законам и регулированию США», а в октябре 2016 года ее представители встречались в интересах своего российского клиента с сотрудниками Госдепартамента США «для обсуждения воздействия американских санкций на российские институты». Пресс-служба ВТБ не ответила на вопрос, встречались ли представители Sidley Austin с людьми из администрации Дональда Трампа. «Деятельность Manatos & Manatos и Sidley Austin связана с продвижением бизнес-интересов группы ВТБ в США. Сумму вознаграждений, равно как и их работу, мы не комментируем», — сообщила пресс-служба ВТБ.

Газпромбанк в первом полугодии 2016 года потратил на лоббистов в США $300 тыс. (за весь год — $600 тыс.), а в этом году приостановил лоббирование, следует из раскрытий в базе сената (пресс-служба Газпромбанка не ответила РБК почему). Сократил эти расходы и Sberbank CIB USA. Последний с 2016 года пользовался услугами уже трех лоббистских фирм, включая Podesta Group известного американского лоббиста Тони Подесты. Его брат Джон — давний советник Хиллари Клинтон и руководил ее предвыборным штабом во время президентской кампании 2016 года. Sberbank CIB USA был клиентом Тони Подесты всего полгода, до сентября 2016-го, и заплатил за это время $170 тыс. Все три фирмы должны были «помогать [Сбербанку] в прояснении сферы применения санкций», введенных Обамой, «оценивать возможные способы облегчения санкций». «Привлечение внешних консультантов для нас является частью стандартных бизнес-практик», — сообщила РБК пресс-служба Сбербанка, отказавшись уточнить детали лоббистской деятельности. Компания SGR LLC, представляющая интересы Сбербанка сейчас, не ответила на запрос.