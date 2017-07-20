Бензина хоть залейся

Эксперты предупредили о росте профицита моторного топлива

В 2017–2018 годах профицит бензина в России может вырасти почти вдвое и превысить 10 млн т, прогнозирует Vygon Consulting. Но это вряд ли приведет к снижению цен, напротив, они продолжат расти, указывают эксперты

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2018 году профицит автомобильного бензина в России может превысить 10 млн т, подсчитали эксперты Vygon Consulting в докладе, который есть у РБК. С учетом мощности российских НПЗ излишки могут достигнуть 11,3 млн т. Но точная цифра будет зависеть от конъюнктуры рынка, возможно, частично нефтяники могут заменить лишний бензин другим продуктом — нафтой, оговариваются они.

В 2014–2016 годах профицит бензина в России составлял 4,1–4,6 млн т, эти объемы нефтяные компании экспортировали. В 2017 году профицит резко вырастет — компании могут экспортировать 7,2 млн т топлива, прогнозируют эксперты Vygon Consulting. Профицит вырастет в основном из-за роста производства бензина: в 2017 году объем выпуска может вырасти на 5%, до 42 млн т, в 2018 году — еще на 9%, до 45,9 млн т. При этом спрос на бензин, потребление которого впервые упало в прошлом году, продолжит снижаться в 2017–2018 годах, но незначительно (см. график). Лишний бензин нефтяные компании, скорее всего, будут поставлять на экспорт на Ближний Восток (например, в Иран, где наблюдается дефицит топлива), а также в Африку, которую многие компании рассматривают сейчас как точку роста, считает старший консультант Vygon Consulting Дарья Козлова.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Татнефти» отказались раскрывать планы по экспорту бензина в 2017–2018 годах.

Профицит бензина может давить на цены, но вряд ли серьезно будет на них влиять, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если цены на внутреннем рынке сильно упадут, нефтяники начнут отправлять больше бензина на экспорт и на рынке вновь сложится дефицит, что приведет к восстановлению цен, объясняет он. Цены на внутреннем рынке и так очень низкие: налоговая система поменялась, акцизы выросли, но нефтяникам не разрешили быстро переложить их в цены на бензин, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Рентабельность АЗС сильно упала, и теперь цены на бензин должны расти темпами намного выше инфляции, считает аналитик. Это уже происходит, указывают эксперты Vygon Consulting. В 2017 году цена на бензин Аи-92 в среднем вырастет на 7,3–8,5%, причем основной рост уже произошел в первой половине 2017 года, подсчитали эксперты.

На прошлой неделе президент Владимир Путин обещал, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены», но искусственно их занижать тоже не будут, так как это вредно для экономики. «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес», — сказал он. Цены на бензин в России и так ниже, чем во многих других государствах, «если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», объяснил тогда президент (цитаты по ТАСС).

Маржа переработки из-за падения цен на нефть упала с $3,5 за баррель в 2015 году до $1,7 за баррель в 2016 году, посчитали эксперты Vygon. Больше всех пострадали небольшие НПЗ, которые занимаются то​лько первичной переработкой нефти, их маржа в прошлом году составила всего $0,2 за баррель. Несмотря на это, нефтяные компании продолжают строить установки по первичной переработке нефти, замечают эксперты Vygon Consulting. В 2017–2018 годах прирост первичной переработки составит 9 млн т. Это объемы ТАНЕКО (6 млн т) и Ейского НПЗ (3 млн т). Вся переработанная нефть на новой установке первичной переработки ТАНЕКО будет подвергнута глубокой переработке, сказал РБК представитель «Татнефти» (контролирует ТАНЕКО). В результате глубина переработки составит 99%, темные нефтепродукты выпускаться не будут, утверждает он. С представителем Ейского НПЗ связаться не удалось.

В 2017–2018 годах из-за роста цен на нефть маржа переработки вырастет до $3–3,3 за баррель, считают эксперты Vygon. Но сейчас маржа в рублевом эквиваленте на 30% меньше, чем в 2014 году, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Это значит, что денег в отрасли стало меньше, а возможности по модернизации НПЗ снизились, поясняет он. Пока государство поддерживает переработку с помощью налоговой системы, сейчас это происходит за счет предоставления заводам так называемой таможенной субсидии (разница между экспортной пошлиной на нефть и нефтепродукты), так что модернизация медленно, но будет продолжена, говорит Борисов. Но если государство завершит налоговый маневр (отменит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты), маржа переработки упадет настолько, что новые проекты не окупятся и многим НПЗ потребуются компенсационные меры, считают эксперты Vygon Consulting. Минфин считает возможным завершить налоговый маневр в 2022–2025 годах, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).