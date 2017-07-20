Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,32 58,90 EUR Нал. 68,50 67,84 USD Бирж. 59,00 -0,18 EUR Бирж. 67,92 -0,47 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1951,89 +0,21% РТС 1043,13 +0,45% Brent 49,65 +0,16% DJIA 21640,75 +0,31% Nasdaq 6385,04 +0,64% FTSE 7430,91 +0,55%
Бензина хоть залейся
Лента новостей
Amazon запустила собственную социальную сеть 02:36, Технологии и медиа СМИ узнали о закрытии в Госдепе отдела по кибербезопасности 02:12, Политика Израильские депутаты осудили отрицание роли СССР в борьбе с нацизмом 01:42, Политика СМИ увидели «сигнал Путину» в решении Трампа по повстанцам в Сирии 01:29, Политика CNN узнал о подготовке нового испытания межконтинентальной ракеты в КНДР 01:22, Политика МИД Польши пригрозил судом в ответ на возможные санкции Еврокомиссии 01:05, Политика Конгрессмены попросили ФБР провести проверку дочери Трампа 00:15, Политика Застольные разговоры: что известно о «тайной» беседе Путина и Трампа 00:09, Политика Reuters предрек России сложности при запуске турбин Siemens в Крыму 00:08, Бизнес AliExpress начал переговоры о развитии в России собственной сети 00:05, Бизнес В Лондоне начались слушания о признании Пугачева бенефициаром трастов 00:05, Финансы Российского хакера приговорили в США к пяти годам тюрьмы 19 июл, 23:53, Общество АСВ начнет выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры 19 июл, 23:25, Финансы Полиция изучила состав примененной в нападении на дом Латыниной жидкости 19 июл, 23:04, Общество У Госдумы появится собственное телевидение 19 июл, 22:57, Политика Кремль прокомментировал сообщения о «тайной» встрече Путина и Трампа 19 июл, 22:55, Политика Дума одобрила введение запрета бесплатного багажа при невозвратном билете 19 июл, 22:34, Общество Жертвами ДТП в Курской области стали четверо детей и один взрослый 19 июл, 22:32, Общество В МВД рассказали о стрельбе в подъезде на юго-востоке Москвы 19 июл, 22:29, Общество Журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина заявила о нападении на ее дом 19 июл, 22:12, Общество Кредитные каникулы: как отдохнуть от платежей по банковскому займу 19 июл, 21:57, Деньги Госдума отказалась разрешить ставить диагнозы при помощи телемедицины 19 июл, 21:53, Общество Минкультуры предложило ужесточить наказание за пиратство фильмов 19 июл, 21:43, Технологии и медиа МИД раскритиковал «зацикленность» СМИ на второй встрече Путина и Трампа 19 июл, 21:35, Политика Эксперты Титова разработали «налоговые новации» для компаний и граждан 19 июл, 21:32, Экономика Савченко рассказала о регистрации своей партии 19 июл, 21:28, Политика VEON на связи: зачем сотовому оператору свой мессенджер 19 июл, 21:16, Технологии и медиа Goldman Sachs посоветовал инвесторам вывести средства из рублевых активов 19 июл, 21:06, Деньги
Бензина хоть залейся
Газета № 127 (2624) (2007) Бизнес, 19 июл, 20:36
0
Бензина хоть залейся
Эксперты предупредили о росте профицита моторного топлива
В 2017–2018 годах профицит бензина в России может вырасти почти вдвое и превысить 10 млн т, прогнозирует Vygon Consulting. Но это вряд ли приведет к снижению цен, напротив, они продолжат расти, указывают эксперты
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2018 году профицит автомобильного бензина в России может превысить 10 млн т, подсчитали эксперты Vygon Consulting в докладе, который есть у РБК. С учетом мощности российских НПЗ излишки могут достигнуть 11,3 млн т. Но точная цифра будет зависеть от конъюнктуры рынка, возможно, частично нефтяники могут заменить лишний бензин другим продуктом — нафтой, оговариваются они.

В 2014–2016 годах профицит бензина в России составлял 4,1–4,6 млн т, эти объемы нефтяные компании экспортировали. В 2017 году профицит резко вырастет — компании могут экспортировать 7,2 млн т топлива, прогнозируют эксперты Vygon Consulting. Профицит вырастет в основном из-за роста производства бензина: в 2017 году объем выпуска может вырасти на 5%, до 42 млн т, в 2018 году — еще на 9%, до 45,9 млн т. При этом спрос на бензин, потребление которого впервые упало в прошлом году, продолжит снижаться в 2017–2018 годах, но незначительно (см. график). Лишний бензин нефтяные компании, скорее всего, будут поставлять на экспорт на Ближний Восток (например, в Иран, где наблюдается дефицит топлива), а также в Африку, которую многие компании рассматривают сейчас как точку роста, считает старший консультант Vygon Consulting Дарья Козлова.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Татнефти» отказались раскрывать планы по экспорту бензина в 2017–2018 годах.

Профицит бензина может давить на цены, но вряд ли серьезно будет на них влиять, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если цены на внутреннем рынке сильно упадут, нефтяники начнут отправлять больше бензина на экспорт и на рынке вновь сложится дефицит, что приведет к восстановлению цен, объясняет он. Цены на внутреннем рынке и так очень низкие: налоговая система поменялась, акцизы выросли, но нефтяникам не разрешили быстро переложить их в цены на бензин, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Рентабельность АЗС сильно упала, и теперь цены на бензин должны расти темпами намного выше инфляции, считает аналитик. Это уже происходит, указывают эксперты Vygon Consulting. В 2017 году цена на бензин Аи-92 в среднем вырастет на 7,3–8,5%, причем основной рост уже произошел в первой половине 2017 года, подсчитали эксперты.

На прошлой неделе президент Владимир Путин обещал, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены», но искусственно их занижать тоже не будут, так как это вредно для экономики. «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес», — сказал он. Цены на бензин в России и так ниже, чем во многих других государствах, «если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», объяснил тогда президент (цитаты по ТАСС).

Маржа переработки из-за падения цен на нефть упала с $3,5 за баррель в 2015 году до $1,7 за баррель в 2016 году, посчитали эксперты Vygon. Больше всех пострадали небольшие НПЗ, которые занимаются то​лько первичной переработкой нефти, их маржа в прошлом году составила всего $0,2 за баррель. Несмотря на это, нефтяные компании продолжают строить установки по первичной переработке нефти, замечают эксперты Vygon Consulting. В 2017–2018 годах прирост первичной переработки составит 9 млн т. Это объемы ТАНЕКО (6 млн т) и Ейского НПЗ (3 млн т). Вся переработанная нефть на новой установке первичной переработки ТАНЕКО будет подвергнута глубокой переработке, сказал РБК представитель «Татнефти» (контролирует ТАНЕКО). В результате глубина переработки составит 99%, темные нефтепродукты выпускаться не будут, утверждает он. С представителем Ейского НПЗ связаться не удалось.

В 2017–2018 годах из-за роста цен на нефть маржа переработки вырастет до $3–3,3 за баррель, считают эксперты Vygon. Но сейчас маржа в рублевом эквиваленте на 30% меньше, чем в 2014 году, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Это значит, что денег в отрасли стало меньше, а возможности по модернизации НПЗ снизились, поясняет он. Пока государство поддерживает переработку с помощью налоговой системы, сейчас это происходит за счет предоставления заводам так называемой таможенной субсидии (разница между экспортной пошлиной на нефть и нефтепродукты), так что модернизация медленно, но будет продолжена, говорит Борисов. Но если государство завершит налоговый маневр (отменит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты), маржа переработки упадет настолько, что новые проекты не окупятся и многим НПЗ потребуются компенсационные меры, считают эксперты Vygon Consulting. Минфин считает возможным завершить налоговый маневр в 2022–2025 годах, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Анна Третьяк.
Теги: бензин , профицит
Материалы по теме
Путин пообещал не позволять производителям бензина «задирать цены» Бизнес
Bloomberg заявил о стоимости бензина в России выше цен на топливо в США Экономика
Росстандарт разработал способ распознать некачественный бензин на месте Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав