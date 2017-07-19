«Гарнизон» возглавила топ-менеджер

У правопреемника «Оборонсервиса» сменился руководитель

Крупнейшее предприятие Минобороны «Гарнизон» — правопреемник «Оборонсервиса» — возглавила Лариса Левина из «Оборонстроя», рассказали источники РБК и подтвердила Левина. Она намерена продолжить реформу убыточного холдинга

Лариса Левина (Фото: Антон Беркасов для РБК)

​Новый руководитель

У имеющего многомиллиардный долг холдинга «Гарнизон», правопреемника «Оборонсервиса», сменился руководитель. Новым главой холдинга, который управляет предприятиями по коммунальному обслуживанию военных частей, поставке еды, пошиву формы и строительству, стала Лариса Левина из «Оборонстроя», рассказали РБК два источника в Минобороны и подтвердила сама Левина.

Около восьми месяцев назад она ушла с поста гендиректора «Оборонстроя» в «Гарнизон» в качестве замдиректора холдинга. С мая она — временно исполняющая должность (врид) директора «Гарнизона», утверждают собеседники РБК. Ранее врид директора «Гарнизона» был Сергей Тен, который теперь стал заместителем директора. Но оставаться в «Гарнизоне» Тен не собирается: вскоре, как утверждают собеседники РБК, он покинет Министерство обороны и перейдет на более высокую должность «в параллельную структуру в сфере ВПК».

На официальном сайте Минобороны о назначении Левиной ничего не сказано, при этом отмечается, что врид директора «Гарнизона» все еще является Сергей Тен. Тен в разговоре с РБК информацию о перестановках подтвердил.

Кто такая Лариса Левина В 2016 году Лариса Левина заняла пятую позицию в рейтинге РБК «25 женщин-СЕО российского бизнеса». Левина окончила МГУ. Большую часть карьеры провела в «Росэнергоатоме» и компаниях и организациях электроэнергетического комплекса. В Министерство обороны Левина пришла в 2013 году на должность замдиректора компании «Оборонстрой», которая занимается строительством жилья для военнослужащих. В мае 2016 года Левина стала генеральным директором «Оборонстроя». Источники газеты «Коммерсантъ» отмечали, что компания с 2013 по 2016 год закрыла авансы перед Минобороны на сумму более 125 млрд руб. Левина принимала участие во всех знаковых за последние годы стройках Минобороны, рассказали РБК в пресс-службе «Оборонстроя». «В частности, она курировала все юридические вопросы, связанные со строительством первого проекта Минобороны в Крыму — Севастопольского президентского кадетского училища — и подмосковного парка «Патриот», — добавили в компании.​

Проблемы «Гарнизона»​

Принадлежащий на 100% Минобороны холдинг «Оборонсервис», позднее преобразованный в «Гарнизон», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», был зарегистрирован в 2009 году для управления девятью субхолдингами военного ведомства. Это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Славянка» и «Красная звезда», в подчинении которых изначально было более 300 предприятий.

В ноябре 2012 года около 20% всех предприятий были признаны банкротами, а общая задолженность структур холдинга составляла 440 млрд руб. В Минобороны связывали неудовлетворительное финансовое состояние «Оборонсервиса» с работой прежней команды управленцев в военном ведомстве во главе с Анатолием Сердюковым.

Сердюков стал одним из главных фигурантов скандала вокруг «Оборонсервиса», который закончился отставкой министра в 2012 году. Правоохранительные органы возбудили в отношении сотрудников и руководства «Оборонсервиса» уголовное дело о махинациях при реализации непрофильных военных активов. Ущерб государству, по версии следствия, составил около 3 млрд руб. В мае 2015 года суд приговорил одного из главных фигурантов уголовного дела «Оборонсервиса» — Евгению Васильеву — к пяти годам колонии общего режима и штрафу за хищение средств министерства и их отмывание. Летом того же года ее отправили в колонию, откуда она вскоре вышла по УДО. По ряду эпизодов Васильева была оправдана, а общая сумма ущерба — снижена в шесть раз. В середине июня 2017-го СКР официально заявил, что расследование в отношении Васильевой продолжается.

В мае 2013 года по инициативе главного военного прокурора Сергея Фридинского был уволен гендиректор «Оборонсервиса» Сергей Хурсевич, занимавший эту должность с 2009 года. Хурсевич обвинялся в нанесении ущерба государству в размере 145 млн руб. Его место временно занял его заместитель Сергей Штыкулин. Он не смог закрепиться в должности на постоянной основе, так как изначально не рассматривался в качестве постоянного главы «Оборонсервиса».

В ноябре 2013 года врид директора холдинга стал бывший чиновник имущественного департамента правительства Москвы Антон Посконин. В 2015 году он покинул холдинг, так как не нашел общего языка со своим непосредственным куратором из Министерства обороны — замминистра Русланом Цаликовым, отмечал «Коммерсантъ». На время поиска нового руководителя «Гарнизон» вновь временно возглавил Штыкулин.

В 2014 году по поручению Сергея Шойгу «Оборонсервис» был реформирован. Военные частично отказались от аутсорсинга, компания «Красная звезда» перешла под прямое управление Минобороны, а сам холдинг был переименован в «Гарнизон». У «Гарнизона» осталось восемь субхолдингов, управляющих 160 предприятиями.

Новые задачи

По итогам 2015 года чистый убыток «Гарнизона» составил 6,615 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Задолженность структур холдинга в середине 2015 года была около 340 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ». Сейчас долг структур «Гарнизона» составляет менее 300 млрд руб., уточнил один из собеседников РБК в Минобороны.

Задача Сергея Тена, который в мае 2016 года сменил во главе «Гарнизона» Посконина, заключалась в том, чтобы избавить холдинг от непрофильных активов и сократить консолидированный долг.

В целом, как отмечают собеседники РБК в Минобороны, Тен с этими задачами справился. Сейчас идет передача 50 предприятий «Спецремонта» госкорпорации «Ростех», ей же передается часть структур компании «Ремвооружения». «Авиаремонт» переходит в Объединенную авиастроительную корпорацию, рассказали собеседники издания.

Сам Тен пояснил РБК, что задачи нового временного руководителя «Гарнизона» «из экономической плоскости уходят в корпоративную». «Лариса Левина для этого подходит лучше всех», — сказал Тен, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы РБК. Когда у холдинга может появиться постоянный руководитель, Тен и Левина не сказали.

Лариса Левина, в свою очередь, сказала РБК, что займется вопросами корпоративного обеспечения и проработкой предложений дальнейшего реформирования «Гарнизона». «Представить министерству предложения, каким образом может быть реформирован холдинг — это самая главная задача», — сказала Левина.​