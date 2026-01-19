В Иране протестующие взломали спутник телевещания

Фото: Reuters

Участники массовых протестов в Иране 18 января взломали местный спутник, получив доступ к государственным телеканалам. По ним активисты транслировали призывы экс-кронпринца Резы Пехлеви к иранцам протестовать против режима в Исламской Республике, сообщает The Jerusalem Post.

На видео Пехлеви призывает протестующих продолжать свою деятельность, а также содержатся кадры акций в знак солидарности и выступлений со словами поддержки от мировых лидеров. Также экс-кронпринц обратился к военным и полиции с призывом встать на сторону протестующих, пишет издание. Трансляция длилась 10 минут.

Массовые протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне растущего недовольства населения экономическим кризисом. К концу года годовая инфляция в стране достигла 42,2%, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до исторического минимума, до 1,42 млн риалов за один доллар США. Для контроля над ситуацией власти на время массовых беспорядков прибегли к отключению интернета и мобильной связи по всей стране.

К 16 января, по сообщениям правозащитных организаций и местных жителей, иранским силовым структурам удалось подавить основные очаги протестной активности. Несмотря на то, что над Тегераном продолжали барражировать дроны, общая обстановка в городе и стране стабилизировалась и оставалась спокойной.