Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий

По словам президента Белоруссии, в конечном счете люди все равно сами решат, где им лучше жить: в России или на Украине. Он также предупредил Киев, что США могут сменить приоритеты и забыть о нем

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину «не гробить каждый день тысячи людей» ради территорий. На встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым он отметил, что сейчас «как никогда» есть возможность прекращения вооруженного конфликта, передает «БелТА».

Важно не «кусочек туда, кусочек сюда» территорий, ведь «люди разберутся, где им жить», рассказал Лукашенко. По его мнению, «не территория решает, не земля все решает».

«Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас даже в трудные времена Россия там работает. Если в Украине — никто их не удержит. Пройдет время и все расставит на свои места. Из этого надо исходить в Украине, а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей. И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего», — подчеркнул президент Белоруссии.

Президент Белоруссии добавил, что США могут сменить приоритеты и «забыть об Украине», а потому ей нужно «смотреть вперед». «И потом, я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время», — заявил политик.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил, что на Украине может пройти референдум по вопросу о выводе войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны. При этом он отмечал, что вопрос о том, кто будет управлять территорией, пока не решен. Также Зеленский настаивает на выводе российских войск из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.

18 января журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата рассказал, что в Раде готовы отказаться от притязаний на Донбасс и пойти на компромисс, «даже если это очень болезненно». До этого FT со ссылкой на членов Еврокомиссии писала, что Киев пойдет на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

Президент России Владимир Путин отмечал, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Также Россия настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.