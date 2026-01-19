Врач и массажист футзального клуба спасли жизнь пассажиру в самолете
Врач Ольга Прокошева и массажист Николай Распутин из футзального клуба «Новая генерация» (Сыктывкар) оказали экстренную медицинскую помощь пассажиру во время рейса Новосибирск — Москва. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Когда команда возвращалась после выездного матча Суперлиги с «Сибиряком» (прошел 17 января и завершился со счетом 7:2 в пользу гостей), у одного из пассажиров самолета произошла остановка дыхания и начались эпилептические судороги.
Специалисты клуба провели экстренную сердечно-легочную реанимацию, после чего у мужчины восстановилось самостоятельное дыхание. Ему продолжали оказывать помощь около 30 минут и передали бригаде скорой помощи в Шереметьево.
«Новая генерация» после 30 игр занимает 10-е место в Суперлиге. Следующий матч команда проведет 15 февраля на домашней арене против петербургского «Кристалла».
