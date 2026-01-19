 Перейти к основному контенту
Врач и массажист футзального клуба спасли жизнь пассажиру в самолете

Врач и массажист футзальной «Новой генерации» спасли жизнь пассажиру в самолете
У пассажира произошла остановка дыхания и начались судороги. Ему оказали помощь и передали врачам скорой после посадки
Фото: Анна Майорова / URA.ru / TASS
Фото: Анна Майорова / URA.ru / TASS

Врач Ольга Прокошева и массажист Николай Распутин из футзального клуба «Новая генерация» (Сыктывкар) оказали экстренную медицинскую помощь пассажиру во время рейса Новосибирск — Москва. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Когда команда возвращалась после выездного матча Суперлиги с «Сибиряком» (прошел 17 января и завершился со счетом 7:2 в пользу гостей), у одного из пассажиров самолета произошла остановка дыхания и начались эпилептические судороги.

Специалисты клуба провели экстренную сердечно-легочную реанимацию, после чего у мужчины восстановилось самостоятельное дыхание. Ему продолжали оказывать помощь около 30 минут и передали бригаде скорой помощи в Шереметьево.

«Новая генерация» после 30 игр занимает 10-е место в Суперлиге. Следующий матч команда проведет 15 февраля на домашней арене против петербургского «Кристалла».

Екатерина Халимовская
мини-футбол
